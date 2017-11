THE TRANSPORTER/ Su Tv8 il film con Jason Statham (oggi, 30 novembre 2017)

The Transporter, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 30 novembre 2017. Nel cast: Jason Statham, Shu Qi e Matt Schulze, alla regia Luc Besson. La trama del film nel dettaglio.

30 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su TV8

JASON STATHAM NEL CAST

Il film The Transporter va in onda su Tv8 oggi, giovedì 30 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2002 che segna l'inizio della saga/trilogia, continuata con i due sequel 'Transporter: Extreme' del 2005 e Transporter 3' uscito nelle sale cinematografiche nell'anno 2008. È un buon film dove avventura, thriller e suspense, si fondono nella sapiente produzione del francese Luc Besson. In The Transporter il pubblico di Besson ha ritrovato lo stesso mood un po' noir, e tanta azione, che lo ha reso celebre, ma alla direzione, di film come 'Nikita', 'Leon', 'Atlantis'. Besson produttore ha sempre scelto registi a lui simili, come nel caso della coppia utilizzata in questo lungometraggio composta dai registi Corey Yuen (nel 1994 direttore ne 'La Leggenda del Drago Rosso') e Louis Leterrier, specializzato in film d'azione come nel caso de 'L'Incredibile Hulk' del 2008. Nel cast spiccano i seguenti protagonisti, il britannico Jason Statham, protagonista di tutta la saga voluta da Luc Besson, celebre per alcuni lungometraggi come 'Redemption - Identità nascoste' o il recentissimo 'Fast And Furious 8'. Al fianco di Statham la bella nativa di Taipei, Shu Qi, attrice di genere nel cinema cinese, in cast conosciuti anche alle nostre latitudini come 'Sex And Zen' o 'Journey to the West: Conquering the Demons', film del 2013 di produzione cinese, abbastanza conosciuto anche nelle nostre sale nei circuiti d'essai. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE TRANSPORTER, LA TRAMA DEL FILM

L'ex mercenario delle forze speciali Frank Martin (Jason Statham), è altamente specializzato nella cura, nel trasporto e nella consegna di pacchi di alto valore civile o militare. Da sempre esegue il suo compito con cura meticolosa, in grado di proteggere le sue consegne con alto senso della responsabilità e sprezzo del pericolo. Durante un trasporto sospetta però che all'interno della grande borsa da proteggere non ci sia una merce ma un essere umano. Martin ha sempre mantenuto un'alto profilo professionale, ignaro delle merci trasportate, il sospetto in quella situazione lo porta però a valutare l'ipotesi di aprire la borsa per essere confermato o smentito nei suoi sospetti. L'intuito gli da ragione, all'interno della borsa, infrangendo del tutto il suo codice deontologico di mantenere il suo compito con assoluta riservatezza, scopre che c'è una ragazza cinese, Lai, è prigioniera e necessita di protezione e aiuto. La vicenda da quel momento si sposta in ambiti relativi alle triadi mafiose della malavita cinese e del trasporto illegale di persone nel territorio francese, immigrazione spesso effettuata, come nel caso di Lai, anche contro la volontà dei poveri cinesi in balia del potere mafioso. Frank Martin è ostinato e vuole andare fino in fondo in questa vicenda sporca e corrotta e troverà grande aiuto nel commissario della polizia locale Tarconi. Assieme, pur all'interno di una vicenda ricca di suspense e colpi di scena, smantelleranno l'organizzazione arrestando un traffico illegale di uomini e donne destinate alla schiavitù lavorativa in Francia.

