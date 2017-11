Tapiro di Striscia La Notizia al Grande Fratello Vip/ Drone sgancia in Casa la nota statuetta e una lettera...

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip 2: un drone sorvola il giardino e lascia ai ragazzi un tapiro di Striscia La Notizia con una lettera!

30 novembre 2017 Anna Montesano

Grande Fratello Vip (Logo)

Ancora sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Mancano pochi giorni alla conclusione dell'avventura dei concorrenti, che lunedì abbandoneranno la Casa per sempre, ma oggi la tranquilla routine degli inquilini è stata interrotta dall'arrivo in giardino di un drone. Da quanto traspare dai racconti fatti dai telespettatori che hanno assistito alla scena, il drone in questione ha iniziato a sorvolare la Casa del Grande Fratello Vip ma ad un certo punto avrebbe sganciato e rilasciato nel giardino della Casa un tapiro con una lettera. I ragazzi però non hanno avuto il tempo di scoprire di cosa si trattasse e se fosse o meno opera di Striscia La Notizia perchè il Grande Fratello ha chiesto ai ragazzi di chiudersi subito in camera.

DRONE SORVOLA LA CASA: ECCO COS'È ACCADUTO AL GF VIP 2

"Ragazzi tutti immediatamente in camera" si sarebbe infatti sentito subito dopo l'arrivo del drone. Cosa ci sarà scritto nella lettera? E da chi arriva davvero il tapiro? Sul web i commenti si sono scatenati. Tantissimi i tweet subito dopo l'avvistamento del drone nella Casa; "C'è un drone con un tapiro con una lettera che volava sopra la casa, adesso sono tutti chiusi in camera" recita un cionguettio, e ancora "No vabbè li hanno fatti tutti chiudere in camera da letto perché sta atterrando un drone con un tapiro" e "Un drone con un tapiro con una lettera" testimonia un altro messaggio. La curiosità del pubblico intanto è alle stelle: i telespettatori, in particolare, si chiedono a chi sia destinata la lettera arrivata questo pomeriggio nella Casa. Lo scopriremo lunedì nel corso della finalissima in diretta?

© Riproduzione Riservata.