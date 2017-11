UN POSTO AL SOLE / La difficile decisione di Matteo per proteggere Elena (Anticipazioni 30 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 30 novembre: Matteo prende una decisione difficile per il bene di Maria. Sarà lui a salvare Elena dall'arresto per il furto del quadro?

30 novembre 2017 Redazione

Un posto al sole

Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 per una nuova puntata in onda dalle ore 20:40. Si ripartirà inevitabilmente dal furto del quadro eseguito da Elena e dall'incontro con Matteo, che cercherà di fermarla prima che possa vendere tale preziosa opera d'arte. Il compagno di Marina, convinto che mai la 'figliastra' dovrà finire in carcere per un simile errore, finirà per mettere il bene della famiglia Giordano davanti al proprio. Convinto che la sua vita abbia ben poco da offrire, finirà per prendere una decisione difficile ma necessaria per evitare ripercussioni soprattutto per Alice. Sarà lui stesso a 'sacrificarsi' per proteggere Marina e la sua famiglia? Un simile provvedimento sancirà la parola fine alla complicata relazione con Marina? Quest'ultima ha lasciato Roberto pur di vivere alla luce del sole questo amore, ma ben presto potrebbe rendersi conto di avere preso la decisione sbagliata...

Un posto al sole: Rossella sente la mancanza di Patrizio

Dopo qualche puntata di assenza, oggi a Un posto al sole si tornerà a parlare di Rossella e della fine della sua relazione con Patrizio. La figlia di Silvia ha fatto la sua scelta, non riuscendo a perdonare il vicino di casa per il tradimento con Asia, ma continuerà a sentirsi sola e depressa: la mancanza di Patrizio si farà sentire, motivo per cui la Ross deciderà di rivolgersi all'unica persona in grado di aiutarla a trovare una soluzione. Chi meglio dell'amico Vittorio, che ben conosce i due protagonisti di questa storia d'amore? Ma i consigli del giovane Del Bue potrebbero essere più insensati del previsto... Angela, alle prese con cambiamenti epocali nella sua vita, continuerà a frequentare Valentina, con la quale giorno dopo giorno si sentirà più legate. Ciò che non potrà sospettare, sarà l'identità del fidanzato della sua nuova amica, motivo per cui molto presto potrebbe trovarsi in grossi guai...

