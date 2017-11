UNA VITA / Humilidad è morta: Mauro accusa Cayetana di omicidio? (Anticipazioni 30 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 30 novembre: Humilidad muore, Mauro e Ignacio hanno ora le prove per arrestare Cayetana nonostante il parere contrario di Teresa.

30 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Da giorni i telespettatori di Una Vita assistono all'agonia di Humilidad, gravemente ferita a causa del colpo in testa infertole da Cayetana. Le sorti della moglie di Mauro sono sembrate disperate fin dal primo momento anche se ciò non è bastato per farla tacere riguardo il coinvolgimento della dark lady, da lei accusata senza mezzi termini di omicidio. Tra atroci sofferenze, nella puntata di questo pomeriggio Humilidad esalerà il suo ultimo respiro e morirà. Al suo fianco, nonostante in un primo momento si sia rifiutato di farlo, ci sarà Mauro che proverà gran pena per le sorti della moglie anche se non potrà perdonarla per avere compromesso la salute di Teresa. Anche Ignacio accompagnerà l'amica fino alla morte, ricordando al collega che d'ora in avanti avranno un asso nella manica: grazie alla deposizione di Humilidad, Cayetana potrà essere accusata di omicidio!

Una Vita: Susana ha un piano per incastrare Liberto

Oggi a Una Vita, Mauro darà il suo ultimo saluto alla moglie Humilidad, eliminando l'ultimo ostacolo che lo separa da Teresa. La maestra, però, continuerà ad essere molto provata davanti alla possibilità che l'amato possa arrestare Cayetana e ancora una volta cercherà di convincerlo a non compiere un simile passo. Basteranno le sue parole per evitare un'inevitabile condanna? Segnaliamo importanti novità anche per quanto riguarda Rosina e Liberto, costretti ad affrontare gli intrighi di Susana, più che mai contraria alla loro relazione. Soltanto ieri, i due amanti erano rimasti felici per l'approvazione di Leonor e l'apparente rassegnazione della sarta. Ma in questo caso si è trattato soltanto di calma apparente: la madre di Leandro avrà infatti un piano ovvero dimostrare quanto il nipote sia inaffidabile. Per questo, non vista, entrerà nell'abitazione degli Hidalgo e ruberà un assegno, facendolo poi trovare all'interno della tasca di Liberto. La colpa cadrà inevitabilmente su di lui...

