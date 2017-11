UNIVERSAL SOLDIER: IL RITORNO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 30 novembre 2017)

Universal Soldier: Il ritorno, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 30 novembre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Kiana Tom, alla regia Mic Rodgers. Il dettaglio della trama.

30 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Il film Universal Soldier: Il ritorno va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 30 novembre 2017, alle ore 21.00. Azione pura, arti marziali e situazioni ad alto tasso di suspense nella pellicola che è stata prodotta nel 1999 dallo stesso attore protagonista Jean-Claude Van Damme. È la classica pellicola di mr. Van Damme, sequel del precedente 'I Nuovi Eroi (Universal Soldier)', uscito però addirittura otto anni prima, 'Universal Soldier - The Return', si pone al centro della trilogia conclusasi nel 2009 con 'Universal Soldier: Regeneration' del 2009, una trilogia dai lunghi tempi d'attuazione. La regia di 'Universal Soldier - The Return', è stata affidata ad uno sconosciuto Mic Rodgers, d'altronde i film di Jean-Claude Van Damme dal punto di vista registico non richiedono assi della cinepresa, privilegiando soprattutto l'aspetto action e marziale dei combattimenti con i cattivi di turno. È un film dal basso costo ma dalla massima resa in termini economici. Vediamo la trama del film nel dettaglio.

UNVERSAL SOLDIER: IL RITORNO, LA TRAMA DEL FILM

Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme), dopo gli accadimenti di due anni prima è oggi un essere umano a tutti gli effetti, pronto per iniziare una nuova vita, in questo, particolarmente agevolato dall'amicizia con la collega Maggie (interpretata dalla bella modella hawaiana Kiana Tom). In questo nuovo corso la notizia dell'ingresso all'interno del team di ricerca Unisol, diretto dal dottor Dylan Cotner (l'attore Xander Berkeley, per molti conosciuto nelle parti di film di nicchia come 'Sid & Nancy, o i blockbuster 'Il Caso Thomas Crawford' o 'Gattaca - La Porta dell'Universo'), infondono fiducia in Luc, ora sereno ma con un destino ancora da compiere. Lui stesso ex droide Unisol, si trova oggi al cospetto dell'intelligenza artificiale S.E.T.H., la quale, venuta a conoscenza del progetto di taglio dei fondi da parte del Governo degli Stati Uniti, prende il possesso della compagnia cibernetica per instaurare una sorta di golpe droide in questo mondo distopico. Luc è l'unico conoscitore del codice privato di spegnimento di emergenza e il programma S.E.T.H. mette i propri droidi in caccia dell'ex Unisol per carpirgli il codice e divenire così pienamente in possesso del potere senza il timore di ricevere lo 'switch-off' (lo spegnimento) del sistema artificiale ora comandato dai computer. Catturato, Luc si ritrova innestato con la mente all'intenro di un corpo umano, espediente utilizzato dal sistema degli Unisol per infiltrarsi all'interno delle società antropologiche, ma, assieme alla giornalista Erin Young, inizia la sua personale ribellione con il doppio scopo di proteggere il codice e difendere la figlia di Erin in una serie di colpi di scena mozzafiato.

