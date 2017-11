Uomini e Donne/ Anticipazioni, Tina e Giorgio amanti? Anna chiude con Angelo: “Mi ha spaventata!” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Anna Tedesco chiude con Angelo per paura delle sue reazioni, intanto Gemma accusa Tina e Giorgio di essere amanti.

30 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio, ha riacceso le polemiche per via dei pensieri di Gemma Galgani riguardanti Tina Cipollari e Giorgio Manetti. Per la dama torinese infatti, i due sarebbero stati amanti e lo sarebbero ancora. "Io vado spesso a Firenze, ma non per Giorgio", ha confidato Tina Cipollari. Dopo la rivelazione dell'ex vamp, la Galgani ha raccontato di avere ricevuto delle segnalazioni che avrebbero beccato la Cipollari nella città di Manetti nascosta da una vistosa sciarpa per non farsi riconoscere. "Mi sto sforzando a prenderla a ridere...", continua la burrosa opinionista ma poi non riesce a trattenere l'ira urlando che lei andrà a Firenze tutte le volte che vorrà per poi infierire contro Gemma dandole della falsa, pazza, snaturata e perfino svergognata. Successivamente, dopo il terribile botta e risposta tra Gemma e Tina con tanto di nuovi regalini, la dama si confronta in onda con Guido, il cavaliere che sta frequentando attualmente. "Con lui mi piacerebbe continuare, ma il problema è la distanza...". La Galgani però, prosegue nella frequentazione non escludendo di frequentare altri uomini.

Uomini e Donne, Anna spaventata da Angelo chiude con lui

Dopo le vicende di Gemma Galgani, nello studio di Uomini e Donne si è seduta Anna Tedesco, alle prese con la sua frequentazione con Angelo. Tra i due c'è un imbarazzante silenzio spezzato poi dalla dama che ha confessato di avere avuto molta paura della reazione del cavaliere campano: "Sei esagerato", afferma la Tedesco. Poi i due litigano ancora per "colpa" di Giorgio Manetti che la dama continua a sentire in amicizia. A questo punto, decide di interrompere le sue chiamate con il cavaliere toscano che per tutta risposta si è limitato ad annuire silenziosamente. "Mi hai spaventata, non voglio né un angelo né un demone, voglio un uomo", confessa ancora Anna dopo avere affermato di voler chiudere con Angelo. La dama poi accusa l'uomo di aver spaventato anche il figlio: "Non posso accettarlo". Angelo cerca di fare un monologo chiarificatore: “Io l'aggressività e la violenza le ho subite nella vita", racconta svelando di avere vissuto anche sotto scorta. Nonostante il cavaliere abbia anche chiesto scusa alla dama, la Tedesco ha voluto interrompere la loro frequentazione.

