Uomini e Donne/ Anticipazioni: aria di crisi tra Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: aria di crisi tra Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini? Una frase e alcuni indizi social fanno preoccupare i fan della coppia

30 novembre 2017 Anna Montesano

Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti stanno ancora insieme? È questo ciò che i fan di Uomini e Donne e in particolar modo della coppia si stanno chiedendo negli ultimi giorni. È trascorso infatti un pò di tempo dall'ultima foto social dei due, cosa che ha fatto storcere il naso a molti che hanno così iniziato a sospettare che la relazione tra i due ragazzi stia attraversando un periodo di crisi. È così che di fronte all'ennesima domanda di una fan curiosa di capire cosa stia accadendo tra loro, la Lorenzini decide di rispondere: “Io non faccio pensare nulla. Poi se alla gente non basta un secco no non so cosa dire” scrive però Sonia cercando di mettere a tacere queste voci”. Poi ancora aggiunge: “Ci sono momenti peggiori e migliori”. Una frase che lascia comunque intuire che non sia tutto rose e fiori, come d'altronde accade in qualsiasi altra coppia.

MOMENTO DIFFICILE PER LA COPPIA?

Che Sonia ed Emanuele stiano davvero vivendo un periodo complicato? In un'intervista di poco tempo fa, parlando di progetti per il futuro di coppia, Sonia dichiarò: "Di sicuro è quello di creare qualcosa insieme! Stare insieme… Noi parliamo di bambini: Emanuele ne vuole 3, io sono preoccupata… - queste le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne a Isa e Chi, dove aveva infine aggiunto - Una volta pensavo di fermarmi a uno, massimo due, invece lui si allarga. Per il resto valuteremo le proposte che ci arriveranno: non disdegniamo niente, diversamente continueremo a fare le vite che stavamo facendo prima, con la differenza che ora siamo presenti l’uno nella vita dell’altra. Ed è una cosa bellissima!". La speranza dei fan della coppia è che siano ancora questi i loro progetti.

© Riproduzione Riservata.