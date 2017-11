Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Sossio tra Manila e Fabrizio, scoppia la lite! (30 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 30 novembre in onda la seconda parte del Trono Over. Sossio Aruta torna ad intromettersi tra Manila Boff e Fabrizio e in studio scoppia la lite!

30 novembre 2017 Anna Montesano

Sossio Aruta e Manila Boff, Trono Over

La settimana di Uomini e Donne prosegue con la seconda parte del Trono Over. Dopo le accuse di Gemma Galgani, convinta che esista una relazione segreta tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti, oggi si prosegue con un altro grande protagonista del trono over: Sossio Aruta. Ancora una volta una dama siede di fronte al cavaliere e ha per lui accuse. Queste riguardano in particolare alcune confessioni fatte dal cavaliere a Manila Boff, con la quale ha avuto una frequentazione che, come i fan dello show sanno, è finita non proprio bene. Grazia ritiene allora inappropriato il tutto, mentre in studio interviene anche Fabrizio - il cavaliere che sta attualmente frequentando Manila - che non si dice affatto felice della cosa e cerca chiarimenti.

FABRIZIO CHIUDE CON MANILA AL TRONO OVER?

Fabrizio annuncia infatti che se Manila darà seguito ai prossimi messaggi di Sossio lui chiuderà la loro frequentazione, si scatena così una nuova lite tra i tre e si conclude con l’autoesclusione di Fabrizio che però Valentina dichiara di apprezzare. Si torna ad un altro simpatico protagonista, nonchè molto "amato" da Tina Cipollari: Vincenzo. Il cavaliere oggi sfoggia un completo grigio e fa il baciamano all'opinionista mentre arriva per lui una nuova pretendente. Si tratta della signora Maria C. dalla Sardegna, lui ringrazia ma è un po’ troppo lontana. Si conclude con Maria De Filippi che riapre il capitolo "relazione tra Tina e Giorgio", mostrando in studio l'articolo di giornale del quale parlava Gemma. Inevitabilmente la querelle tra le due signore si riapre...

DOMANI UNA PUNTATA DA NON PERDERE

Assolutamente da non perdere sarà la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda domani. Tutti i fan del trono over si troveranno di fronte ad un riavvicinamento molto atteso: quello tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Un breve promo anticipativo ci ha infatti svelato le lacrime della bionda dama e la discussione col cavaliere, seguito da un loro ballo lento e, a quanto pare, da un bacio sulle labbra! Inutile dire che il web, di fronte alle immagini alle quali assisteremo domani nella nuova puntata, si scatenerà in commenti e probabilmente anche molte critiche...

© Riproduzione Riservata.