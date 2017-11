Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 30 novembre: Paolo e Angela chiariranno?

Paolo Crivellin è l'unico "vecchio" tronista rimasto a Uomini e donne, oggi arriverà l'annuncio della sua prossima scelta? Cosa succederà ai nuovi tronisti?

30 novembre 2017 Hedda Hopper

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Nuova registrazione per il trono classico oggi pomeriggio. Uomini e donne si avvia verso le ultime settimane di programmazione in vista della pausa natalizia e questo significa che presto dovremo salutare anche Paolo Crivellin l'unico della vecchia guardia ancora rimasto sul trono. Il giovane tronista non riesce ancora a scegliere ma le cose per lui non migliorano, anzi. Nell'ultima registrazione di Uomini e donne, in scena la scorsa settimana, Paolo ha finito col litigare nuovamente con Angela. La corteggiatrice non si è presentata in esterna e anche quando lui l'ha raggiunta, le cose non sono migliorate. La giovane si è rifiutata di incontrarlo e quando è arrivata in studio la lite non è mancata anche se la sua rivale continua a ribadire il fatto che la sua reazione è esagerata ed è utile solo per mettere in crisi Paolo. Sarà vero oppure no?

PAOLO CRIVELLIN PRONTO A SCEGLIERE?

Le cose vanno meglio sul versante opposto. I nuovi tronisti e, in particolare, Nilufar Addati e Sara Affi Fella sembrano davvero agguerite tanto che da partire già con le prime esterne, i primi rifiuti e le telecamere nascoste per scoprire davvero cosa pensano i corteggiatori e cosa hanno paura di dire. Anche oggi le due torneranno in studio per una nuova registrazione mentre i telespettatori sono riuscite a malapena a conoscerle nell'ultima puntata in onda martedì pomeriggio. Presto Uomini e donne andrà in pausa e, molto probabilmente, questa potrebbe essere una delle ultime puntate del 2017 o, addirittura, a inizi 2018. I fan attendono con ansia il momento della scelta di Paolo Crivellin che potrebbe essere annunciata oggi.

