Vincenzo di Uomini e Donne/ Maria non conquista il cavaliere: colpa della Sardegna (Trono Over)

Vincenzo di Uomini e Donne: il cavaliere del trono over manda a casa la sua nuova pretendente a causa della lontananza, la signora Maria che arriva dalla Sardegna.

30 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Vincenzo del Trono Over

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Vincenzo, continua ad animare la trasmissione di Maria De Filippi. Se la settimana scorsa, Vincenzo ha fatto parlare di sé per il look eccentrico che ha attirato le attenzioni di Tina Cipollari che ha sottolineato le scelte azzardate del cavaliere anche per l’abbigliamento, nella puntata odierna del trono over, Vincenzo tornerà al centro dello studio per conoscere una nuova pretendente. Il cavaliere è arrivato nel parterre dei cavalieri del programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Finora, però, non ha ancora incontrato la donna giusta con cui portare avanti una frequentazione stabile e pensare ad una vita insieme. Sarà più fortunata con la nuova corteggiatrice? Alla corte di Vincenzo, nell’appuntamento odierno del trono over, arriverà Maria. La signora arriva dalla Sardegna e, pur volendo conoscere il cavaliere, deve tornare subito a casa. Vincenzo, infatti, non intende conoscerla perché abita in una zona molto lontana dalla sua. La decisione del cavaliere scatenerà nuove polemiche?

LE STORIE DI VINCENZO

Da quando partecipa al trono over di Uomini e Donne, Vincenzo ha già chiuso due conoscenze. La prima è stata quella con Annamaria con la quale sembravano esserci le premesse per una vera storia. Tra il cavaliere e la dama, poi, qualcosa si è rotto e i due si sono detti addio. Vincenzo, poi, ha cominciato a frequentare la signora Arcangelina ma anche con lei è tutto finito. La dama, infatti, era alla ricerca di una persona con cui soddisfare la sua passione per i viaggi, in particolare per l’India. Vincenzo, però, di fronte a tale desiderio di Arcangelina, ha preferito tirarsi indietro e continuare a cercare l’amore altrove. Neanche l’arrivo della signora Maria ha avuto effetto. Nelle prossime registrazioni del trono over, Vincenzo riuscirà a trovare la donna che sta cercando?

