X FACTOR 11/ Come vedere in streaming il sesto live (30 novembre 2017)

X Factor 11, come vedere in streaming il sesto live al termine del quale verranno eliminati due concorrenti. Ecco le assegnazioni e le scelte per le due manche.

30 novembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 11

Le luci si riaccendono sul palco di X Factor 11 per il sesto live, in onda alle 21.10 su Sky Uno. Alessandro Cattelan condurrà un nuovo appuntamento con X Factor 2017 in cui i cantanti ancora in gara, dopo aver presentato gli inediti nella scorsa puntata, saranno chiamati a superare altre grandi prove. Manuel Agnelli, Fedez, Levante e Mara Maionchi cono pronti a sfidarsi nuovamente per difendere il talento dei propri cantanti. Mara Maionchi è sicuramente il pezzo forte di X Factor 11. La discografica, infatti, ha ancora la squadra degli Over al gran completo con Lorenzo Licitra, Andrea Radice ed Enrico Nigiotti. Un solo concorrente, invece, per Fedez e Levante che possono contare, rispettivamente, su Samuel Storm per gli Under Uomini e Rita Bellanza per le Under donne. Due, invece, i gruppi di Manuel Agnelli che ha i Ros e i Manesckin. L’ospite della serata sarà Noel Gallagher che presenta l’album Who Built The Moon? Uscito lo scorso 24 novembre. Il sesto live di X Factor 11 può essere seguito in diretta da tutti gli abbonati su Sky Uno e in live streaming su Sky Go. Anche chi non ha Sky potrà seguire la puntata in diretta grazie NowTv.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI

I sette concorrenti ancora in gara, in questo sesto live di X Factor 11, dovranno affrontare due manche. Nella prima dovranno eseguire i brani assegnati dai giudici. Ecco le assegnazioni: Who wants to live forever dei Queen per Lorenzo, Mi fido di te di Jovanotti per Enrico, Diamante di Zucchero per Andrea, Flow di Shawn James per i Måneskin, Killing in the name di Rage Against The Machine ai Ros, In questo misero show di Renato Zero per Rita e She’s on my mind di Jp Cooper per Samuel. Nella seconda manche, invece, ogni cantante si esibirà sulle note della propria canzone del cuore. Ogni concorrente ha scelto il brano da eseguire. Ecco tutte le scelte: Lorenzo Licitra ha scelto Million Reasons di Lady Gaga, Enrico Nigiotti Vento d’estate di Gazzè e Fabi, Andrea Radice Transformer Vers. Abbey Road di Gnarsl Barkley, i Måneskin hanno optato per Kiss this di The Struts mentre i Ros hanno scelto Future Starts Slow di The Kills; Rita Bellanza ha scelto Escluso Il Cane di Rino Gaetano mentre Samuel Storm ha puntato tutto su Say Something di A Great Big World feat Christina Aguilera. Al termine della puntata saranno due i concorrenti eliminati.

