X Factor 2017 / Diretta sesto Live Show: assegnazioni e manche, Noel Gallagher ospite (30 novembre)

X Factor 2017, sesto Live Show: anticipazioni del 30 novembre, ecco gli ospiti dello spettacolo, le assegnazioni dei brani e le informazioni sulle due manche della gara.

30 novembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show

Spazio anche stasera per la dodicesima puntata di X Factor 2017. Rigorosamente in diretta dalla X Factor Arena di Milano, Alessandro Cattelan aprirà i battenti del sesto Live Show con protagonisti tutti i cantanti ancora in gara. Cosa succederà questa sera? Eccovi di seguito tutte le anticipazioni, le informazioni utili, le assegnazioni dei brani e gli ospiti che allieteranno la nuova puntata in onda su SkyUno HD a partire dalle 21.10 circa. Come sempre, troveremo dietro il bancone dei giudici, Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Proprio l'ex discografica attualmente sta procedendo davvero bene con la sua squadra ancora intatta dopo ben sei puntate dedicate alla musica dal vivo. Fedez e Levante invece, sono in gara con un solo concorrente a testa mentre Manuel Agnelli (probabile vincitore dell'edizione numero 11), viaggia con due gruppi. Per il rapper e la nuova promessa della musica, la gara quindi si fa ancora più dura e difficoltosa, con grandi momenti di tensione. Scopriamo di seguito, quali saranno le novità della doppia manche del programma.

Noel Gallagher ospite di X Factor

Stasera, giovedì 30 novembre 2017, la sesta puntata dei Live Show di X Factor 11 sarà alle prese con una doppia manche e anche una doppia eliminazione. L'ultimo concorrente eliminato la scorsa settimana è stato Gabriele Esposito, musicista campano della squadra Under Uomini di Fedez. Mara Maionchi sta dirigendo la Categoria Over e sul palco saliranno i tre talenti: Lorenzo Licitra, Enrico Nigiotti e Andrea Radice. Per quanto riguarda Manuel Agnelli, coach ufficiale dei Gruppi, rivedremo in pista: Maneskin (i più quotati per la vittoria) e Ros. Fedez e Levante, rispettivamente direttori artistici della Categoria Under Uomini e Under Donne, torneranno in diretta con Samuel Storm e Rita Bellanza. Nel corso del sesto Live Show di X Factor, ci sarà modo di ascoltare anche un grandissimo ospite d'eccezione: Noel Gallagher. L'ex membro degli Oasis salirà sul palco dell’X-Factor Arena cantando davanti al pubblico e ai concorrenti regalando allo show un tocco internazionale che difficilmente dimenticheremo.

#XF11, tutte le assegnazioni

Ma quali brani canteranno i concorrenti del sesto Live Show di X Factor? Nel corso delle due manche, Samuel Storm canterà prima “She’s On My Mind” di JP Cooper e poi “Say Something” di A Great Big World. I Maneskin si esibiranno sulle note di “Flow” di Shawn James e nella seconda manche canteranno “Kiss This” dei The Struts. I Ros invece canteranno “Killing in The Name” dei Rage Against The Machine e poi anche “Future Stars Slow” dei The Kills. Lorenzo Licitra canterà “Who Wants To Live Forever” dei Queen e per la seconda manche interpreterà una canzone di Lady Gaga, “Million Reasons”, per evidenziare la sua vena pop. Andrea Radice canterà "Diamante" pezzo di Francesco De Gregori per Zucchero, per la seconda manche invece, interpreterà “Transformer” del duo Gnarls Barkley. Enrico Nigiotti canterà “Mi fido di te” di Jovanotti, mentre per la seconda manche si esibirà sulle note di “Vento d’estate” di Max Gazzè e Niccolò Fabi. In ultimo, Rita Bellanza canterà “In questo misero Show” di Renato Zero e per la seconda manche, “Escluso il Cane” di Rino Gaetano.

