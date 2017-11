ADELE E L'ENIGMA DEL FARAONE/ Su Italia 1 il film con Louise Bourgoin (oggi, 5 novembre 2017)

Adele e l'enigma del faraone, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 novembre 2017. Nel cast: Louise Bourgoin e Mathieu Amalric, alla regia Luc Besson. Il dettaglio della trama.

04 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film su Italia 1

NEL CAST LOUISE BOURGOIN

Il film Adele e l'enigma del faraone va in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 novembre 2017 alle ore 14.15. Una pellicola fantastica del 2010 che è stata diretta da Luc Besson (Valerian e la città dei mille pianeti, Leon, Il quinto elemento) e interpretata da Louise Bourgoin (Travolti dalla cigogna, L'amore dura tre anni, The love punch), Mathieu Amalric (Quantum of solace, Lo scafandro e la farfalla, Venere in pelliccia) e Gilles Lellouche (Gli infedeli, French connection, Piccole bugie fra amici). Il film è stato tratto dalla serie di graphic novel francesi Le straordinarie avventure di Adele Blanc-Sec, scritte e disegnate da Jaques Tardi a partire dal 1976. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ADELE E L'ENIGMA DEL FARAONE, LA TRAMA DEL FILM

Francia, 1911. Adele Blanc-Sec (Louise Bourgoin) è una giornalista d'assalto. Sua sorella è in coma a causa di un incidente e la ragazza sarebbe disposta a qualsiasi cosa pur di guarirla. Adele parte quindi per l'Egitto, intenzionata a riportare in vita la mummia di un antico e abilissimo medico. Nel frattempo Parigi è scossa dall'arrivo di uno pterodattilo gigante. A far nascere il dinosauro è stato Marie-Joseph Esperandieu (Jacky Nercessian), uno scienziato amico di Adele. L'uomo stava conducendo degli studi sugli pterodattili e aveva scoperto come riportarne uno in vita. Per provare la sua teoria ha quindi ridato la vita al dinosauro, seminando il panico in città. Quando Adele torna dall'Egitto scopre che l'amico scienziato si trova ora in carcere, accusato delle morti avvenute per gli incidenti causati dallo pterodattilo. L'uomo è stato condannato a morte, ma Adele ha un disperato bisogno d'aiuto da parte sua. Esperandieu avrebbe dovuto infatti, con lo stesso procedimento usato per animare il dinosauro, ridare la vita anche il medico di cui Adele ha riportato la mummia dall'Egitto. L'unica speranza di salvare sua sorella è, per Adele, riuscire a far liberare Esperandieu prima dell'esecuzione.

