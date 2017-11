ALVARO SOLER/ "A Tu si que vales ho capito che la musica è il mio futuro" (Verissimo)

Il cantante spagnolo Alvaro Soler è tra gli ospiti che questo pomeriggio arricchiranno il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

04 novembre 2017 Francesca Pasquale

Alvaro Soler, Verissimo

“AMO L’ITALIA MA PREFERISCO VIVERE A BERLINO”

Tra i protagonisti di questa nuova puntata di Verissimo c’è il cantautore spagnolo Alvaro Soler. Per l’artista iberico sarà l’occasione per rilasciare una lunga intervista nella quale non si parlerà soltanto dei prossimi progetti artistici ma anche della sfera privata. A tal proposito in una recente intervista rilasciata alla rivista IoDonna, Soler ha parlato della colonna sonora che ha scritto per il film animazione Cattivissimo Me 3 e del feeling con il nostro Paese nonostante preferisca vivere a Berlino: “Sono un fan dei Minions; Yo Contigo, Tú Conmigo è nata per il film. Con i Morat, una band sudamericana molto conosciuta nel mio Paese, ci eravamo incontrati qualche mese prima di realizzarla. Di solito non partiamo da un’idea precisa, ma questa volta dovevamo adattarci al film. Non è stato facile ma il risultato finale è stato sorprendente. Quando ho capito che la musica sarebbe stata il mio destino? A Tú sí que vales, versione televisiva spagnola, dove mi sono presentato con un gruppo degli Urban Lights, dove c’era anche mio fratello. Sono arrivato in finale e, anche se non ho vinto, ho capito che la musica poteva rappresentare il mio futuro”.

ALVARO SOLER, A INIZIO 2018 IL NUOVO ALBUM

Nello stesso intervento Soler ha fornito delle gustose anticipazioni ai propri fan al riguardo del prossimo lavoro discografico del quale ha già scritto le prime canzoni. L’album dovrebbe essere pubblicato nei primi mesi del 2018 e avrà molto dell’Italia: “Amo molto il pubblico italiano. Sono arrivato da voi per caso e ho avuto subito un feeling speciale, consolidato dall’esperienza di giudice a X Factor nel 2016. A Berlino sto bene, riesco a scrivere in maniera tranquilla, mi conoscono poco, per strada non mi ferma nessuno. La tranquillità per chi fa questo mestiere è fondamentale. Nuovo disco? Ho già scritto tre canzoni, ci sarà parecchio delle esperienze fatte in Italia. Durante il Summer Tour ho girato dei video e cercato di immortalare le cose più belle del vostro Paese. Per esempio, i colori e le atmosfere di posti stupendi come Capri e Taormina, dai quali ho tratto ispirazione per i testi. Uscirà all’inizio del 2018 e sarà sorprendente perché oltre all’impronta pop ci saranno brani che riflettono il mio modo di essere, la realtà che voglio raccontare”.

