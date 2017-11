AMBRA ANGIOLINI / Massimiliano Allegri le regala l'anello di fidanzamento, foto

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono fidanzati ufficialmente? L'attrice sfoggia su Instagram uno splendido anello, dono dell'allenatore della Juventus (foto).

04 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri fanno coppia fissa da diversi mesi ormai e la loro relazione sembra proprio proseguire nel migliore dei modi. Sebbene la coppia abbia sempre cercato di tenere il più possibile riservata questa storia d'amore, qualche ora fa è stata l'ex conduttrice di Non è la Rai a pubblicare una foto sui social network che non è passata inosservata da parte dei suoi followers: uno splendido primo piano di un anello di fidanzamento che, a quanto pare, le sarebbe stato regalato proprio dal compagno. Si tratta di un solitario, indossato proprio nella mano sinistra, che l'attrice ha messo in evidenza, dando l'impressione di voler ufficializzare anche nei social network questo rapporto (clicca qui per vedere lo scatto pubblicato su Instagram Stories). Del resto, la stessa Ambra qualche settimana fa non aveva nascosto il suo legame sentimentale, rispondendo alle domande dei bambini a 'Chi ha incastrato Peter Pan?'. Alla richiesta di un intervistatore sulla sua vita privata, l'attrice aveva dichiarato senza esitazione: "Sì, sono fidanzata".

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ufficialmente fidanzati?

Ambra Angiolini ha presentato sui social network il suo solitario regalatole da Massimiliano Allegri e già il web si interroga sul futuro di questa coppia: convolerà presto a giuste nozze? La loro relazione prosegue da qualche mese ma fin dal primo momento gli estimatori dell'attrice e dell'allenatore della Juventus hanno avuto l'impressione che entrambi facessero sul serio, tanto da avere cominciato subito una inattesa convivenza. Ma i cambiamenti per l'ex conduttrice di Non è la Rai non si limitano soltanto alla vita sentimentale: da qualche settimana, infatti, Ambra ha anche cambiato look, sfoggiando una lunga chioma bionda che ha sostituito il suo classico taglio bruno, da lei preferito fin da quando era una ragazzina. Con questo nuovo taglio, approvato a pieni voti dai suoi followers, la Angiolini continua a promuovere il suo nuovo film intitolato 'Terapia di coppia per amanti' nel quale recita al fianco di Pietro Sermonti e Sergio Rubini.

© Riproduzione Riservata.