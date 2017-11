ANDREA DAMANTE/ Sul percorso di Giulia De Lellis: "Ha un comportamento esemplare nei miei confronti" (GFVip 2)

Andrea Damante è felice per il percorso di Giulia De Lellis all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2. La fidanzata è sempre stata rispettosa verso di lui e gli altri concorrenti.

04 novembre 2017

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei protagonisti più amati e controversi del Grande Fratello Vip 2. Le sue conoscenza su geografia, storia, scienze e molto altro hanno fatto sorridere il popolo del web diventando facile preda della Gialappa's Band ma c'è da dire che il suo rispetto nei confronti del fidanzato Andrea Damante non è mai venuto meno. Sono trascorse diverse settimane dall'inizio della sua avventura televisiva, ma l'ex corteggiatrice non ha mai messo in discussione l'amore per il deejay veronese, preoccupandosi piuttosto che lui possa dimenticarla in questa lunga separazione. Felice per il percorso di Giulia all'interno della Casa, Andrea Damante si è espresso nel migliore dei modi nei confronti della fidanzata, ritrovando anche in questa esperienza il carattere di cui si è innamorato: "La forza del suo carattere. Nel nostro rapporto la corda è sempre tesa perché tutti e due abbiamo personalità molto forti e quindi nessuno dei due molla mai".

Andrea Damante promuove il percorso di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis continua a conquistare consensi tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 2 che, settimana dopo settimana, le permettono di guidare la classifica dei preferiti. L'ex corteggiatrice mantiene il suo ruolo di favorita per la vittoria finale, anche grazie al modo in cui si è rapportata con i suoi colleghi. Basti pensare al recente confronto con Cecilia Rodriguez, apprezzato dallo stesso Francesco Monte, o all'amicizia nata con Simona Izzo. Lo stesso Andrea Damante si è detto più che orgoglioso anche da questo punto di vista: "Lei è molto giovane e sta facendo un bel percorso, mostrando pregi e difetti. Muoio dal ridere quando fa le imitazioni e anche nei momenti di sconforto si è tirata su bene e si rapporta in modo molto intelligente, con persone più grandi di lei. Simona Izzo mi ha detto: La tua ragazza ha uno spessore e carattere straordinari". Niente da eccepire anche per quanto riguarda l'interesse per gli altri compagni di avventura maschi. Damante si complimenta con lei: "Giulia ha un comportamento esemplare nei miei confronti!"

