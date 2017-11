ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL / Eric convoca una riunione di famiglia: "Cos'è successo in Australia?"

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 novembre: Eric vuole scoprire per quale motivo Ridge e Brooke si sono lasciati in Australia. Quinn teme che la verità venga a galla.

04 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful torna anche di sabato per una puntata della durata di circa un'ora. La soap americana, infatti, avrà inizio alle ore 13:40 e proseguirà fino alle ore 14:30, lasciando poi spazio alle vicende di Una Vita. La vacanza in Australia sarà ormai solo un lontano ricordo e gran parte dei personaggio faranno ritorno a Los Angeles, ad esclusione degli Steam che proseguiranno la loro luna di miele. Le conseguenze del bacio scambiato con Ridge non si faranno attendere e Quinn sarà preoccupata riguardo una possibile fuoriuscita di informazioni. Oltre a Brooke, che ha deciso di porre fine al suo matrimonio con Ridge, anche Katie ha avuto conferma dei suoi sospetti, scoprendo il bacio avvenuto sulla spiaggia. Per questo la Fuller sarà incredibilmente preoccupata in merito alle conseguenze di tale scoperta: Brooke ha promesso di mantenere il segreto per il bene di Eric, ma Katie si comporterà allo stesso modo? In passato, il rapporto tra le due vicine di casa non è mai stato ottimo e tali tensioni potrebbero ora sfociare in una vendetta in grande stile.

Beautiful: Eric pretende la verità

Nella puntata di Beautiful di oggi, Quinn sarà profondamente preoccupata per la possibilità che Katie riveli quando scoperto ad Eric. Allo stesso tempo anche quest'ultimo si porrà più di qualche domanda sulle ragioni che hanno portato alla cancellazione del matrimonio dei Bridge in Australia. Convinto che sia accaduto qualcosa che la coppia non ha ancora rivelato, il patriarca convocherà tutte le persone coinvolte in questa vicenda per scoprire ulteriori dettagli. Oltre a Brooke e Ridge anche a Quinn verranno chieste ulteriori informazioni sulla più sorprendente rottura degli ultimi tempi. Sarà il momento giusto per confessare le propri colpe e chiedere ad Eric una seconda possibilità? All'interno della Forrester Creations ci saranno anche altri problemi da affrontare: una sempre più ignara Coco, infatti, farà da talpa alla sua famiglia, decisa a copiare gli splendidi disegni della casa di moda avversaria.

