Alessio Sakara / Perchè non c'è a Tu si que vales?

Alessio Sakara assente alla conduzione di Tu sì que vales 2017: dopo cinque puntate, il campione ha detto addio al talent show per concentrarsi sulla finale di MMA.

04 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alessio Sakara

Alessio Sakara è il grande assente della sesta puntata di Tu sì que vales 2017, in onda alle 21.10 su canale 5. Il campione di MMA non sarà presente al timone del talent show accanto a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni come è accaduto nei primi cinque appuntamenti. Alessio Sakara, nel corso della scorsa puntata di Tu sì que vales aveva annunciato il suo addio al programma per concentrarsi sulla sua carriera sportiva. Il prossimo 9 dicembre, a Firenze, Alessio Sakara si giocherà la finalissima di MMA. “Con molto dispiacere lascio il programma. Per me è un onore stare qua, cerco sempre di apprendere, qui ho appreso dai talenti, dalle loro storie, da voi che siete i grandi, ho avuto l’onore di stare con i grandi, sono cresciuto. Un lottatore di MMA che conduce il sabato sera con i grandi? E’ una cosa quasi impossibile. Grazie al mio amico Martin e a Belen, sono stato l’uomo più invidiato d’Italia“, ha annunciato Alessio Sakara, per la delusione dei fans che avevano approvato il trio in compagnia di Belen e di Martin Castrogiovanni.

TUTTI TIFANO PER ALESSIO SAKARA

Alessio Sakara, dunque, ha lasciato Tu sì que vales 2017 per concentrarsi sugli allenamenti. Il campione che ha già ripreso gli allenamenti, volerà presto negli Stati Uniti per un ritiro necessario per recuperare la concentrazione in vista della grande sfida che lo attende. Alessio Sakara ha cominciato a condividere con i fans le foto dei suoi duri allenamenti. Il campione è molto concentrato e ha un unico obiettivo in mente: la vittoria. Pochi minuti fa, sui social, ha scritto: “Quando a fine allenamento non ti ricordi il tuo nome per quanto hai sudato”. Tanti i tifosi pronti a sostenere Sakara durante la finalissima del 9 dicembre. Dopo aver condotto per sole cinque puntate Tu sì que vales 2017, dunque, Alessio Sakara ha molti più tifosi.

