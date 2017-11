BORN TO RAISE HELL/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 4 novembre 2017)

Born to raise hell, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 novembre 2017. Nel cast: Steven Seagal, Darren Shahlavi e Dan Badarau, alla regia Lauro Chartrand. Il dettaglio della trama.

04 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Born to raise hell va in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 2010 da Lauro Chartrand (Nemesi, Cappuccetto rosso sangue, Nurse 3D) e interpretata da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Nico, Duro da uccidere), Darren Shahlavi (Ip man 2, Kickboxer, Pound of flesh) e Dan Badarau (Anaconda - sentiero di sangue, Werewolf - La bestia è tornata, Nuclear target). Steve Seagal è stato un grande artista marziale, noto in tutto il mondo per essere stato il primo straniero ad aprire un dojo in Giappone. Tornato negli Stati Uniti ha però deciso di intraprendere la carriera d'attore. Proprio grazie alla sue esperienza nelle arti marziali Seagal riuscì ad inserirsi nell'ambiente di Hollywood, inizialmente come guardia del corpo di attori e altri personaggi. In questo ruolo fu notato e gli fu proposto un provino, che lo portò ad interpretare Nico, il suo primo film da protagonista. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BORN TO RAISE HELL, LA TRAMA DEL FILM

Bobby (Steven Seagal) è un agente dell'interpol impegnato in una missione a Bucarest. Qui deve intercettare un cartello criminale che si occupa di commercio di droga e donne destinate alla prostituzione. La missione per Bobby e la sua squadra speciale appare già ardua, perchè l'organizzazione è ricca e potente e opera in tutti i Balcani. Arrivati sul posto però Bobby e i suoi uomini scoprono che la situazione è ancora più complessa. Gli agenti dell'interpol si devono infatti inserire in una faida fra il cartello criminale che erano venuti a sgominare e una banda di commercianti d'armi russa. Le due organizzazioni sono in lotta per il controllo del territorio e a fare le spese della loro faida sarà uno dei colleghi di Bobby, caduto sotto il fuoco incrociato delle due bande rivali. Dopo questo evento l'atteggiamento di Bobby cambia completamente. Messa in secondo piano la missione ufficiale dell'interpol, l'agente vuole solo fare giustizia e vendicare il suo compagno caduto, anche se questo significa dover affrontare due organizzazioni criminali invece di una sola.

© Riproduzione Riservata.