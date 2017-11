Boccaccio '70/ Oggi in tv su Iris: info streaming e trama (4 novembre 2017)

Boccaccio '70, il film in onda su Iris oggi, sabato 4 novembre 2017. Nel cast: Marisa Solinas, Peppino De Filippo, Anita Ekberg, Sophia Loren e Romy Schneider.

04 novembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

Grande cinema italiana su Iris con Boccaccio ’70, il film in quattro episodi diretti da Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli e Luchino Visconti. Sophia Loren è la protagonista del quarto episodio “La riffa” diretto da De Sica. “Un sospetto di finezza non avrebbe guastato. La risata aperta di Boccaccio e Rabelais è un segreto che s’è perso con la fine del rRinascimento. È difficile recuperare quello stato d’animo senza cadere nella volgarità”, ha scritto il critico Pietro Bianchi su Il Giorno commentando ‘l’episodio con protagonista la Loren. Ancora più duro, su Stasera, Morando Morandini: “Nel suo accattivante e ipocrita conformismo, la conclusione mitiga la sgradevolezza del testo e le sue grasse variazioni: dell’umorismo zavattiniano (Cesare Zavattini è lo sceneggiatore, ndr.) restano gli scampoli e la meccanica del bozzettismo più corrivo”. Il trailer, clicca qui per vederlo, mostra le bellissime protagoniste dei quattro atti del film. Boccaccio ’70 va in onda su Iris a partire dalle 21.00 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

BOCCACCIO '70, LA TRAMA DEL FILM

Stasera va in onda il film Boccaccio '70, pellicola corale del 1962 diretta da Mario Monicelli, Federico Fellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. La pellicola è uscita in varie versioni, ma nel nostro paese è arrivata ovviamente quella completa da ben 208 minuti. Il film si divide in quattro atti diretti dai registi in questione. Il primo si intitola Renzo e Luciana ed è diretto da Mario Monicelli, racconta la storia di una coppia di operai alla ricerca di uan casa. Il secondo è Le tentazioni del dottor Antonio diretto da Federico Fellini, ci porta in un viaggio negli anni sessanta e nelle variazioni legate al pudore. Il terzo invece è Il lavoro ed è diretto da Luchino Visconti, narra le vicende di Pupe la moglie di un uomo che dirige il giro di ragazze-squillo. Conclude il quarto atto dal titolo La Riffa, diretto da Vittorio De Sica, che ci porta al centro della storia di una coppia titolare di un banco del tiro a segno tra difficoltà quotidiane e situazioni assai complicate per andare avanti.

