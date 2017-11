Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / C'è aria di nomination in casa? (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno il loro punto di vista sui consigli che gli vengono dati da Ivana Mrazova e Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2.

04 novembre 2017 - agg. 04 novembre 2017, 11.43 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

C'è aria di crisi nella casa del Grande Fratello Vip e la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbe regalarci i primi colpi di scena in tema di nomination ed eliminazioni. I due piccioncini si sono ormai un po' staccati dal resto del gruppo e anche quando sono in compagnia non riescono davvero a frenarsi tra baci e coccole. Cosa e sarà di loro lunedì sera nel prime time? Da quello che stiamo vedendo in questi ultimi giorni sembra proprio che per Cecilia Rodriguez potrebbe arrivare la prima nomination. La bella argentina si è distaccata da Ivan e Giulia De Lellis, e anche Cristiano Malgioglio ha avuto da ridire sul suo comportamento spingendola a prendersi un po' di tempo. La storia con Ignazio Moser le costerà una nomination? Le sorprese potrebbero non mancare soprattutto alla luce del fatto che si parla di una doppia eliminazione e con il fatto che il pubblico adesso non la ama poi tanto, finirà davvero fuori dalla casa lasciando Ignazio libero di colpire la sua prossima vittima? (Hedda Hopper)

I due piccioncini si isolano?

La seconda edizione del Grande Fratello Vip 2 resterà negli annali per il flirt nato davanti alle telecamere tra Cecilia Rodriguez e Ignazio. Dopo essersi confusa circa il nome del programma, che purtroppo non è Temptation Island, la sorella di Belen ha lasciato il fidanzato Francesco Monte dandosi parecchio da fare con il suo nuovo amore. E mentre la coppia continua a rendersi protagonista di incontri calienti fuori e dentro dal confessionale, sono in tanti a criticare questo comportamento, ritenuto, per essere gentili, di 'poco gusto'. I commenti nei social network spopolano, a partire dalle persone care alla coppia: dal migliore amico di Francesco Monte, alla famiglia del tronista fino ad arrivare ad una lunga schiera di fan, sconvolti per questo inaspettato voltafaccia avvenuto dopo quattro anni e mezzo di relazione felice e stabile.

Anche Giulia De Lellis contro Cecilia Rodriguez

Ad aggiungersi alla lunga schiera di critiche contro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono recentemente unite anche le compagne di avventura al Grande Fratello Vip 2 Ivana Mrazova e Giulia De Lellis. Quest'ultima, qualche giorno fa, aveva cercato di indurre la coinquilina ad una riflessione, tanto che le sue parole erano risultate particolarmente gradite proprio da Francesco Monte. I consigli sono proseguiti anche dopo l'incursione di quest'ultimo avvenuta nella Casa lo scorso lunedì, al punto che in varie circostante la fidanzata di Andrea Damante ha cercato di convincere la collega a non esagerare con le sue effusioni con Ignazio Moser. Risultato? L'interpretazione di Cecilia è stata assolutamente fraintesa: Giulia (insieme a Ivana) l'avrebbe invitata a non eccedere con il suo atteggiamento perché sarebbe gelosa! A colloquio con la suo amica/ compagna/ fidanzata (come è giusto definirla?), Ignazio ha infatti affermato: "Giulia e l'altra mi dicono di non starti troppo addosso. Non riesco a stare lontana da te, loro sono gelose". Chiara la replica di Chechu: "Non le ascoltare".

© Riproduzione Riservata.