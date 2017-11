CELEBRATION, RAI 1 / Ospiti e diretta, quarta puntata: ospiti Renzo Arbore, J-Ax, Marco Masini e Gino Paoli

Celebration: Neri Marcorè e Serena Rossi conducono il nuovo show di Raiuno dedicato alla musica. Tra gli ospiti Renzo Arbire, J-Ax, Marco Masini e Gino Paoli.

04 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Ultimo appuntamento con Celebration, il programma del sabato sera si Raiuno dedicato interamente alla musica. Oggi, sabato 4 novembre, alle 21.25 su Raiuno, Serena Rossi e Neri Marcorè conducono l’ultima puntata di Celebration. Dopo la serata dedicata ai re del pop, al mondo del rock e alle più grandi voci, protagoniste dell’ultima puntata dello show saranno le più belle canzoni d’amore di tutti i tempi. Sul palco dell’Auditorium del Foro Italico, Serena Rossi e Neri Marcorè accoglieranno le più belle voci della musica italiana per rendere omaggio alle più grandi hit d’amore. Tra gli ospiti Renzo Arbore, Gino Paoli, Raf, Marco Masini, J-Ax: ogni cantante avrà il compito di reinterpretare due brani scelti tra le hit scelte tra i brani a tema della puntata. Tutti i cantanti dovranno esibirsi con una versione propria del brano, sia dal punto di vista musicale che stilistico. Il pubblico potrà vivere le emozioni del passato attraverso uno straordinario viaggio nel tempo. La serata sarà poi animata anche da momenti comici e gag da ospiti del cinema e del teatro.

IL SUCCESSO DI SERENA ROSSI

Gli ascolti di Celebration hanno deluso le aspettative della Rai. La terza puntata è stata seguita solo 2.466.000 spettatori pari all’11.9% di share perdendo la sfida con Tu sì que vales 2017 che ha doppiato i rivali. Nonostante il successo del programma non sia stato quello che tutti si aspettavano, la vera vincitrice dello show è Serena Rossi che ha dimostrato di essere una showgirl completa, pronta per i più grandi palcoscenici. Oltre a sapere recitare, Serena sa cantare, sa ballare e sa intrattenere perfettamente il pubblico, innamorato dalla sua spontaneità e simpatia. Semplice e naturale, la Rossi ha conquistato anche gli addetti ai lavori che la considerano la più adatta delle donne del mondo dello spettacolo a calcare il palco del Teatro Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Sono tanti, infatti, i sostenitori di Serena Rossi che stanno chiedendo a Claudio Baglioni di farci un pensierino. Dopo aver condotto il programma pomeridiano Detto fatto, dopo aver debuttato come padrona di casa dello show del sabato sera di Raiuno, Serena Rossi arriverà all’Ariston?

