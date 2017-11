Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / La passione impazza ma lei parla di Monte (4 novembre)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la passione è irrefrenabile tra i due, continuerà anche fuori? La preoccupazione di Jeremias e le parole di lei per l'ex Monte.

04 novembre 2017 Valentina Gambino

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ufficialmente fatto l'amore. Messe da parte le paure e le incertezze, l'ex ciclista è riuscito a conquistare il cuore dell'argentina. La sorella di Belen, in confessionale ha perfino affermato di dormire male in queste notti perché ha altro a cui pensare (come contemplare lui che dorme). Ed infatti a tal proposito, Ignazio ha affermato di svegliarsi la mattina avendo i suoi occhi puntati addosso. La coppia al momento, viaggia d'amore e d'accordo: cosa accadrà fuori? Questa è la più grande paura della modella che ha un solo timore: fuori le cose saranno diverse? Ed infatti, anche non essendo dei concorrenti del Grande Fratello Vip, è facile comprendete quanto il loro sia un microcosmo e quindi, le persone da conoscere e di cui “innamorarsi” sono semplicemente quelle. Ignazio poi, pare essere un vero latin lover con una agendina con la lista delle ragazze che ha conquistato con relative votazioni. Questa parentesi di Moser non è stata gradita da Daniele Bossari, perfetto gentleman che, dopo aver saputo questo particolare alquanto triste, ha voluto anche votare il ragazzotto tutto ormoni e promesse.

Cecilia e Ignazio, GF Vip: la storia andrà bene anche fuori?

Ignazio Moser, una volta fuori dalla Casa del GF Vip, continuerà la sua relazione con Cecilia? Per molti utenti del web, quello che ha mandato letteralmente fuori di testa il ciclista è il suo cognome: Rodriguez. E così, mentre fuori dalle quattro mura della struttura ubicata a Cinecittà proseguono i pettegolezzi, all'interno del gioco sono arrivati per loro anche degli incoraggianti messaggi da parte dei fan. Per quanto riguarda il gossip attorno alla loro potenziale storia d'amore, Dandolo su Facebook ha etichettato Moser come un ragazzo perfino più “fluido” di Tonon. Sempre il giornalista di Dagospia e il settimanale Oggi, ha affermato che Francesco Monte avrebbe già un'amante da parecchio tempo. I due inoltre, sarebbero stati in crisi da qualche mese e quindi, secondo Dandolo, la decisione della Rodriguez non sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ed intanto, sulla storia stanno dando tutti un'opinione, tranne il diretto interessato. Il buon Monte, in silenzio continua a portare avanti i suoi progetti lavorativi che lo condurranno perfino verso l'Isola dei Famosi 2018 al fianco dell'ex cognato Stefano De Martino. Come la prenderà Cecilia una volta fuori? E soprattutto, la storia con Ignazio proseguirà oppure, verranno mostrate le prime crepe del loro rapporto? Nel frattempo lei nella Casa, confidandosi con Giulia e Ivana, ha parlato dell'ex fidanzato raccontando di quanto fosse perfetto fisicamente.

