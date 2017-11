Donatella Rettore/ Da Tale e Quale Show alla voglia di Sanremo (Sabato Italiano)

Donatella Rettore a Sabato Italiano: la poliedrica artista intervistata da Eleonora Daniele nel pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Rai, dai problemi di salute al Festival di Sanremo.

04 novembre 2017 Valentina Gambino

Donatella Rettore a Sabato Italiano

Donatella Rettore era una delle concorrenti più apprezzate di questa nuova edizione di Tale e Quale Show 2017. Poi, per alcuni problemi di salute è stata costretta a lasciare il programma. Questo pomeriggio, ospite di Sabato Italiano, su Rai1, racconterà anche i motivi che l'hanno spinta a questa dolorosa decisione e tutti i retroscena del caso. Prima di abbandonare il programma, aveva letteralmente entusiasmato il pubblico con la sua strepitosa esibizione interpretando il ricordo di Gabriella Ferri. Artista poliedrica, creativa e particolare, da sempre Donatella ha portato in scena il suo stile inconfondibile, senza avere paura di stupire. I gravi problemi di salute, l'hanno forzatamente costretta a lasciare il programma in corsa. Al suo posto, Dario Bandiera che ha avuto modo già dalle battute iniziali, di stupire immediatamente il pubblico, sia in studio che da casa. La cantante, prima del ritiro ufficiale non si era presentata alle prove del programma e sul web, si erano fatte avanti molteplici teorie complottistiche che, come avrete avuto modo di vedere, sono state messe immediatamente da parte, in favore della verità dell'artista classe 1955.

Donatella Rettore, quest'anno la volevano tutti!

"Infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie - scrive su Twitter - questo il motivo. Grazie". Con questo messaggio, le polemiche dovute all'abbandono di Tale e Quale Show, sono state immediatamente messe da parte. “Sono stata sfortunata. Ho bisogno di più giorni di letto e il programma non consente malattie”, ha continuato Donatella Rettore. Questo pomeriggio, Eleonora Daniele intervisterà l'artista e sicuramente sarà in grado di farsi raccontare anche alcuni interessanti retroscena. In questo periodo, Donatella Rettore è stata reclamata e ambita da più di un programma, come lei stessa aveva riferito nel corso di alcune recenti interviste. Intervistata dal settimanale "Oggi", aveva raccontato: "Quest'anno mi volevano tutti. Ma io ho pensato, faccio la cantante e allora vado a Tale e quale show. Mi volevano sia a Pechino Express che al Grande Fratello Vip. A Pechino un giorno potrei anche andarci, con il mio truccatore. Al GF no perché finirei per litigare con tutti. Già l'ho fatto quando ho partecipato al reality show La fattoria. Eravamo zozzi, senza acqua potabile, senza sapone, brutti, sporchi e cattivi. In quelle situazioni esce la bestia che è in te".

Sanremo sì? Sanremo... no! Le indecisioni di Rettore

In molti, vorrebbero Donatella nuovamente in pista con un nuovo lavoro discografico, ma lei non vorrebbe sicuramente ricominciare con Sanremo (o forse sì?). Ecco cosa ha dichiarato a tal proposito, sempre tra le pagine del settimanale "Oggi": "Per carità, è una cosa stantia, meno male che l'anno scorso ha vinto Francesco Gabbani e ha portato un po' di colore. Ci lamentiamo tanto che siamo un Paese per vecchi e poi l'unica manifestazione importante che abbiamo la facciamo in un ospizio a cielo aperto? Ma piuttosto spostiamola a Verona, all'Arena, oppure a Milano, che è il centro della musica". Proprio questa estate invece, intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, in merito al Festival della Canzone Italiana aveva dichiarato: "Le richieste ci sono sempre. Ho partecipato a quattro edizioni, è impegnativo ma è sempre una buona vetrina. Il Festivalbar lo farei tutti i giorni, comprese quelle manifestazioni estive che oggi ne hanno preso il posto. Comunque io ci sarei per entrambi". Se volete seguire la nuova intervista di Rettore, vi consigliamo di sintonizzarvi su Rai1, dalle 15.

