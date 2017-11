Eros Ramazzotti/ Il grande amore per la famiglia e quel retroscena shock

Eros Ramazzotti, il cantante ha appena compiuto 54 anni e torna al centro del gossip per le dichiarazioni shock fatte dall'ex moglie Michelle Hunziker sulla loro rottura

04 novembre 2017 Anna Montesano

Eros Ramazzotti

Il cantante Eros Ramazzotti ha da poco compiuto i suoi 54 anni, festeggiando l'importate ricorrenza insieme alla moglie Marica Pellegrinelli, i figli più piccoli - Raffaella Maria di 5 anni e Gabrio Tullio di 2 - la primogenita Aurora, di 20 anni. Di recente Eros Ramazzotti ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontandosi e soprattutto puntando l'attenzione sulla cosa più bella della sua vita, la famiglia: "Non ho mai vissuto la solitudine in senso negativo, era il mio habitat naturale, ma la vivevo con il pensiero sempre rivolto all’idea di una bella famiglia che adesso esiste". Il noto cantante italiano è però tornato al centro del gossip per alcune dichiarazioni dall'ex moglie Michelle Hunziker, che ha raccontato l'incredibile perchè della loro rottura.

L'AMORE PER LA FAMIGLIA E QUELLA RIVELAZIONE SHOCK DI MICHELLE HUNZIKER...

"Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta `o me o loro` io ho scelto loro. Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni. Mi dicevano che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale. E mi fecero lasciare la mia agenzia convincendomi che mi avrebbero fatta aprire una nuova società, finanziata totalmente da me". Intanto Eros Ramazzotti ha un nuovo manager. Si tratta di Gaetano Puglisi, 43 anni, siciliano “adottato” milanese, che insieme al suo team e alla storica struttura Radiorama gestirà le attività di Eros.

© Riproduzione Riservata.