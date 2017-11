FRANCESCO MONTE/ L'ex tronista difende Cecilia: "Mi fa male leggere certe cose" (GF Vip 2)

La zia di Francesco Monte attacca Cecilia Rodriguez: con un lungo post sui social, la zia dell'ex tronista non risparmia critiche al veleno all'ex fidanzata del nipote (GF Vip 2).

04 novembre 2017 - agg. 04 novembre 2017, 10.16 Stella Dibenedetto

Francesco Monte

Cecilia Rodriguez continua ad essere oggetto di critiche pesanti e insulti sui social. La sua scelta di chiudere la storia con Francesco Monte per vivere il sentimento nato con Ignazio Moser l’ha esposta al giudizio del pubblico che, tuttavia, sui social, si sta lasciando prendere la mano al punto che il portale GossipTvOfficial, ieri sera, ha pubblicato su Instagram un post con cui chiede di porre fine alle cattiverie e agli insulti nei confronti di Cecilia. Proprio sotto questo post che è stato apprezzato anche da Belen Rodriguez, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio lasciando il proprio commento. “Apprezzo che sia stato fatto un post di questo genere, nonostante mi trovi in una posizione diversa, questa cosa deve finire. E’ indecorosa, irrispettosa e bruttissima. Siamo tutti essere umani e non sta a nessuno giudicare gli altri. Nella mia situazione non ho giudicato io, figuriamoci gli estranei. Il sostegno o l’antipatia verso una persona lo si può dimostrare usando un linguaggio appropriato. Per quanto mi riguarda, Chechu è sempre la persona che ho amato, che amo e fa male anche a me leggere queste cose abominevoli. Il rispetto è alla base di tutto. Bisogna calmarsi. E’ proprio vero che l’odio genera odio”, ha scritto l’ex tronista. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA ZIA DI FRANCESCO CONTRO CECILIA

Francesco Monte sta cercando di andare avanti con la sua vita dopo il confronto avuto con Cecilia Rodriguez che ha deciso di chiudere la loro storia d’amore durata ben quattro anni. L’ex tronista di Uomini e Donne appare sempre più concentrato sui suoi progetti professionali e sta cercando di non rilasciare ulteriori dichiarazioni su quanto accaduto. A parlare al suo posto, però, è stata la zia, la sorella del padre che, delusa dall’atteggiamento di Cecilia, si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. "Cara Cecilia, Francesco non meritava di essere umiliato in maniera così squallida. Una storia può nascere e morire in modo naturale, cosa peraltro molto comune, ma averlo fatto attraverso l'occhio ruffiano del Grande Fratello rappresenta uno squallore unico. Potevi benissimo attendere la fine del programma e iniziare una nuova storia, ma evidentemente la ricerca della notorietà ha prevalso sul buon senso" - scrive la zia di Francesco Monte. La donna che, sicuramente in quattro anni, avrà avuto modo di conoscere Cecilia Rodriguez, appare molto delusa e ferita da quello che considera un vero tradimento.

LA STOCCATA AL VELENO

La signora Monte, poi, nella lettera, continua il suo sfogo lanciando nei confronti di Cecilia Rodriguez la stoccata più pesante. "Mio fratello ti ha accolta come una figlia e mio nipote Stefano come una sorella e certamente hai procurato loro un dispiacere enorme tipico di un tradimento". Cecilia, dunque, non ha chiuso solo una storia d’amore ma ha deluso un’intera famiglia che, fin dal primo giorno, l’aveva accolta come una figlia. La zia di Monte, poi, rincara la dose e conclude così il suo post: "Ma il torto più grande lo hai fatto a te stessa perché una storia d'amore di 4 anni meritava più rispetto. L'unico augurio che ti faccio è: 'vai dove ti porta il cuore', ma se i principi che hanno ispirato i tuoi comportamenti sono quelli che continuiamo a vedere, sono certa che non andrai molto lontana".

