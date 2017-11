Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa: chi uscirà? Corinne Clery candidata numero uno! (4 novembre)

Grande Fratello Vip 2017, News Dalla Casa: chi uscirà nel corso della diretta di lunedì sera? Aida dentro per merito di Jeremias? Si teme per Corinne Clery, ecco per quale motivo.

04 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Nella Casa del Grande Fratello Vip, ci avviciniamo inesorabilmente verso la diretta del prossimo lunedì sera: cosa accadrà? Tanta (forse troppa) carne al fuoco per Ilary Blasi e Alfonso Signorini sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 21.10 circa in poi. Qualcuno parla addirittura di Francesco Monte nuovamente tra le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà: ma per dire cosa? Il rapporto tra Cecilia e Ignazio, appare molto chiaro. Ed intanto, gli altri concorrenti sembrano tanto defilati nei confronti di una relazione che sta totalmente catalizzando l'attenzione del pubblico da casa. Chi verrà eliminato tra Aida Yespica, Raffaello Tonon e Corinne Clery? Proviamo a fare i primi ragionamenti ad alta voce con dei potenziali pronostici verso la prossima diretta. Senza ombra di dubbio, a rischiare maggiormente saranno solo Corinne e Raffaello. Per quale motivo la venezuelana è fuori dai giochi? Semplicemente per l'insolito avvicinamento a Jeremias Rodriguez: cosa è successo tra di loro? Si parla di un bacio, che probabilmente, verrà anche approfondito in puntata.

Grande Fratello Vip, Aida salva per “merito” di Jeremias?

A questo punto, l'avvicinamento sospetto tra Aida e Jeremias, ci lascia pensare che la venezuelana potrebbe quasi sicuramente rimanere in gioco. Raffaello Tonon e Corinne Clery sono entrambi molto forti ma forse, l'opinionista milanese possiede qualche curiosità in più. Da Barbara d'Urso infatti, si è palesata una ex fidanzata di Tonon che secondo Alberto Dandolo (amico di Raffaello) non sarebbe mai esistita. Ed intanto, Corinne si lamenta per la sua storia d'amore con Angelo Costabile ma, data la verve un poco fiacca del 38enne, dubitiamo gli possano dedicare molto tempo. Ecco perché, a conti fatti, ad abbandonare il gioco potrebbe realmente essere proprio l'attrice francese. Del resto, la donna una volta fuori dal programma, potrà approfondire queste dinamiche amorose nei salotti di Barbara d'Urso, tra Pomeriggio 5 e Domenica Live. Corinne inoltre, potrà confrontarsi ancora con Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole. Dopo i precedenti confronti e l'apparente ritrovata pace, le cose saranno davvero risolte? A conti fatti... Corinne ci serve fuori!

