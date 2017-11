Ignazio Moser / Video, aereo messaggio: “Avevi un esercito di fan, ora sai chi? Stoc…!” (GF Vip 2)

Un aereo ha annunciato a Ignazio Moser che i suoi fan non hanno gradito la storia d'amore con Cecilia Rodriguez. Ecco il video e i commenti degli altri inquilini...

04 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Incuranti della presenza delle telecamere, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, il loro rapporto, però, non sembra essere nato sotto i migliori auspici e, nel primo pomeriggio di oggi, un aereo ha anticipato ai due fidanzati che la loro coppia non è poi così amata dal pubblico a casa. "Ig, avevi un esercito di fans, ora sai ki?", questo il messaggio che ha solcato i cieli di Cinecittà, ma le parole al vetriolo non sembrano aver scalfito minimamente la Rodriguez, che ha detto la sua incurante del parere altrui: "A me dispiace per loro, spendono tanti soldi inutilmente!". Sulla questione sono intervenuti anche gli altri inquilini del reality: secondo Raffaello Tonon, infatti, l'aereo potrebbe essere opera dei fan di Francesco Monte, mentre per Giulia De Lellis ad avere il dente avvelenato potrebbero essere i sostenitori della coppia Ignazio-Ivana. Dopo la liaison con Cecilia Rodriguez, il pubblico a casa ha definitivamente abbandonato Ignazio Moser? A questo link è possibile visualizzare il filmato dell'aereo.

LA STORIA D'AMORE CHE DIVIDE IL PUBBLICO

La storia d'amore fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha diviso i fan del Grande Fratello Vip 2017: se da una parte, infatti, c'è chi crede che i due formino una bella coppia e abbiano tutto il diritto di vivere questo sentimento alla luce del sole, dall'altra c'è chi non ha gradito la rottura in diretta tra la piccola di casa Rodriguez e il suo fidanzato storico Francesco Monte. Suo social, infatti, ormai da molti giorni infiamma la polemica, e i recenti sviluppi sulla storia più spiata di Italia, soprattutto quelli in camera da letto, non hanno di certo contribuito a rendere il tutto più accettabile. A dissipare l'odio che nelle ultime ore si sono guadagnati due innamoratissimi inquilini, un aereo che ieri ha sorvolato i cieli di Cinecittà: "Ceci Ignazio ci fate sognare #tantaroba", un messaggio, però, che a quanto pare sarebbe stato inviato dall'agenzia dell'atleta e non da un vero gruppo di sostenitori.

