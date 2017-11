Il Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 4 novembre: Remo Girone, Rettore e Laura Freddi in studio

Il Sabato Italiano, anticipazioni e ospiti puntata 4 novembre: Eleonora Daniele accoglie nel suo studio Remo Girone, Donarella Rettore, Laura Freddi, Dario Bandiera e Samanta Togni.

04 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il Sabato Italiano

Nuovo appuntamento con Il Sabato Italiano, il programma d’intrattenimento di Raiuno condotto da Eleonora Daniele e che racconta le storie dei personaggi del mondo dello spettacolo ma anche i fatti dell’attualità. A partire dalle 15, nel salotto della Rete Ammiraglia, Eleonora Daniele accoglierà tantissimi amici vip con cui trascorrerà, in compagnia anche del pubblico, un Sabato Italiano all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni. Sempre più a suo agio nel ruolo di conduttrice, Eleonora Daniele è una perfetta padrona di casa in grado di mettere a suo agio gli ospiti e di emozionarsi con loro. Nella puntata di oggi, sabato 4 novembre, saranno davvero tanti i personaggi famosi che si racconteranno ai microfoni di Eleonora Daniele, pronta a lanciare una nuova sfida alla “rivale” Silvia Toffanin e al suo Verissimo. Prima di scoprire gli ospiti, nell’appuntamento odierno con Il Sabato Italiano si parlerà anche delle recenti rivelazioni di Michelle Hunziker che, per la prima volta, ha parlato degli anni bui in cui ha fatto parte di una setta.

TUTTI GLI OSPITI

Quali personaggi famosi, dunque, saranno presenti nel salotto del Sabato Italiano? Il primo ospite di Eleonora Daniele sarà uno dei migliori attori italiani, amatissimo dal pubblico ovvero Remo Girone che parlerà della sua carriera ma anche della sua vita privata. Sarà, poi, il turno di Donatella Rettore che parlerà per la prima volta dei motivi che l’hanno costretta ad abbandonare Tale e Quale Show 2017 di cui era una concorrente. E sempre dal programma condotto da Carlo Conti, l’attore Dario Bandiera, entrato nel cast dopo l’uscita della Rettore. Raggiante e felicissima per la gravidanza, arriverà poi Laura Freddi che aprirà il suo cuore ai microfoni di Eleonora Daniele parlando delle emozioni che sta provando in questo periodo. E, infine, ci saranno le star di “Ballando con le stelle”, Samanta Togni e Samuel Peron.

