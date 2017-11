Il Segreto / Camila riceve una graditissima sorpresa: ben arrivata Lucia! (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 4 novembre: Camila riceve la visita dell'amica Lucia che porta una ventata d'aria fresca a Los Manantiales, dopo i tanti drammi.

04 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto tornerà su Canale 5 anche questo pomeriggio, anche se in un orario diverso rispetto alla programmazione feriale. Come accaduto in tutti gli ultimi sabati, oggi la telenovela spagnola andrà in onda dalle ore 15:00 ovvero al termine di Una Vita. Si ripartirà dalle tante emozioni che hanno caratterizzato Los Manantiales negli ultimi giorni: Damian è morte lasciando Hernando nella più completa disperazione ma allo stesso tempo permettendo a Camila e Beatriz di tirare un respiro di sollievo. La ragazza ha cercato di riallacciare i rapporti con Matias, chiedendogli scusa per il suo comportamento, ma non è riuscita a raggiungere tale importante obiettivo. La coppia avrà ancora molta strada da percorrere prima di tornare insieme e ne avremo conferma nella puntata odierna: Matias e Beatriz, infatti, si incontreranno per casa nella piazza di Puente Viejo e si comporteranno in modo cordiale anche se molto freddo. Il figlio di Camila non avrà nessuna intenzione di cambiare idea sulla fine di questa storia d'amore e Camila comincerà a pensare che la figliastra possa essersi finalmente rassegnata a questo addio.

Il Segreto: Camila dà il benvenuto all'amica Lucia

Ma a Los Manantiales ci sarà anche molto altro a cui pensare: nella puntata de Il Segreto di oggi, infatti, Hernando dovrà fare i conti con il denaro sottratto da Damian che potrebbe mettere gravemente in pericolo le sorti dell'azienda di famiglia. Per questo sarà costretto ad allontanarsi per qualche giorno da Puente Viejo per intraprendere un viaggio d'affari necessario per evitare il fallimento delle sorgenti. Camila e Beatriz verranno lasciate sole alla tenuta in un momento di grande tristezza per entrambe anche se una bella notizia arriverà per loro proprio nel momento giusto: negli stessi giorni in cui Hernando sarà lontano da casa, arriverà Lucia, l'amica cubana di Camila che aveva preannunciato tale sorpresa qualche giorno prima. E proprio l'entrata in scena della divertente Lucia porterà quella ventata di buon umore di cui Beatriz e Camila avranno bisogno: sarà l'inizio di una fase di felicità tra le mura di Los Manantiales?

