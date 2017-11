JIMMY BOBO - BULLETT TO THE HEAD/ Su Rai 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 4 novembre 2017)

Jimmy Bobo - Bullett to the head, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 4 novembre 2017. Nel cast: Sylvester Stallone e Sung Kang, alla regia Walter Hill. La trama del film nel dettaglio.

04 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Il film Jimmy Bobo - Bullet to the head va in onda su Rai 4 oggi, sabato 4 novembre 2017, alle ore 21.05. Una pellicola action che è stata diretta da Walter Hill nel 2012 e interpretata da Sylvester Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi e Adewale Akinnuoye-Agbaje. La trama di Jimmy Bob - Bullet to the Head, è totalmente ispirata alla storia del fumetto francese dal titolo Du plomb dans la tete, ideata da Alexis Nolent. La pellicola è stata presentata in anteprima assoluta in occasione del Festival del Cinema di Roma, tenutosi nel 2012. Si tratta di un vero e proprio ritorno di Walter Hill, che è tornato alla regia dopo ben undici anni di stop. Il regista americano, nel 2017, è tornato nuovamente alla direzione cinematografica. Ha infatti diretto il film Nemesi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JIMMY BOBO - BULLET TO THE HEAD, LA TRAMA DEL FILM

James Bonomo è un noto criminale italo americano e killer di professione, che si guadagna da vivere alla giornata. Sua figlia Lisa, dopo essersi quasi laureata in Medicina, ha deciso di aprire un negozio di tatuaggi. La nuova missione omicida di Bonomo consiste nell'eliminare Hank Greely, un agente di polizia corrotto. L'operazione va a buon fine ed il poliziotto viene ucciso. Tuttavia James, contrario ad eliminare donne e bambini, decide di lasciare in vita una giovane prostituta con cui Hank si stava intrattenendo poco prima di essere ucciso. Trascorrono pochi minuti e James ed il suo socio, Louis, vengono assaliti da un uomo che uccide Louise e ferisce gravemente James. Nel frattempo la polizia inizia ad indagare circa l'omicidio dell'agente Hank. Incaricato del caso è Taylor Kwon che con grande sorpresa apprende della presenza di un altro cadavere oltre quello del suo collega. L'agente cerca di rintracciare James Bonomo, consapevole del fatto che il killer abbia ucciso il suo collega. Intende dunque andare a fondo alla questione ma poco prima che i due possano incontrarsi, un gruppo di poliziotti aggredisce Taylor cercando di ucciderlo. Bonomo interviene e salva la vita del giovane agente. La verità è che Hank aveva intenzione di ricattare il potente boss Robert Morel, intenzionato più che mai ad incastrare lui e la sua intera organizzazione criminale. L'attentato ai danni di Taylor è stato ordinato proprio da Morel.

