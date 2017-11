Jeremias Rodriguez e Aida Yespica/ Baci e tante effusioni: la rivelazione di Signorini (GF Vip 2)

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica si sono baciati dietro la tenda del confessionale del Grande Fratello Vip 2? Afonso Signorini svela tutto a Matrix Chiambretti.

04 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez

Cos’è successo tra Jeremias Rodriguez e Aida Yespica dopo la cena che ha ceduto loro Cristiano Malgioglio in qualità di capitano della settimana? Dopo aver mangiato sushi e bevuto vino, Jeremias e Aida si sono lasciati andare a balli molto sensuali. Il fratello di Belen non ha nascosto la sua attrazione nei confronti della bella venezuelana che è apparsa lusingata dai complimenti dell’argentino. Dopo i balli, Jeremias e Aida sono tornati nella casa insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Prima di raggiungere il resto dei compagni per raccontare cos’è successo durante la cena, il fratello di Cecilia e la Yespica sono andati in confessionali dove, per qualche minuto, sono spariti dietro la tenda esattamente come avevano già fatto Cecilia e Ignazio. Tra i due ci sarebbe stato un bacio. Sui social, infatti, sono state pubblicate foto e video che riprenderebbero il momento e che non lascerebbero spazio a dubbio. A chiarire il mistero, tuttavia, è stato Alfonso Signorini che ha svelato tutti gli altarini.

LE RIVELAZIONI DI ALFONSO SIGNORINI

Ospite di Matrix Chiambretti, trasmesso ieri in seconda serata su canale 5, Alfonso Signorini, durante la conversazione con Piero Chiambretti, ha parlato proprio del Grande Fratello Vip. Tra una chiacchiera e l’altra, l’opinionista e direttore del settimanale Chi, parlando di Aida Yespica e Jeremias Rodriguez ha fatto intendere come tra i due non ci sia stato solo un bacio come ha intuito il pubblico ma anche effusioni più intime che non sono state mostrate perché coperte dalla tenda. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due? Tra Aida e Jeremias è scoppiata la passione? La Yespica, in nomination con Corinne Clery e Raffaello Tonon, ha sempre parlato del fidanzato che la sta aspettando a casa. La venezuelana, dunque, nella prossima puntata del reality confermerà tutto o negherà? Lo scopriremo lunedì 6 novembre.

