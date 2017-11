Jeremias Rodriguez e Aida Yespica si sono baciati? Belen Rodriguez apre alla nuova “cognata” (GF Vip 2)

Belen Rodriguez apre le porte ad Aida Yespica dopo il presunto bacio con il fratello Jeremias: le parole della showgirl argentina (Grande Fratello Vip 2).

04 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Aida Yespica, Jeremias e Belen Rodriguez

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica si sarebbero lasciati andare alla passione al termine di una serata di divertimento. Tutto è accaduto durante la cena che Cristiano Malgioglio, capitano della settimana, ha ceduto a Jeremias, Cecilia e Ignazio Moser. L’argentino, a sua volta, ha scelto d’invitare Aida Yespica con cui, nel corso della serata, si è lasciato andare a balli sensuali e sguardi provocanti. Al termine della cena, complice, forse, un bicchiere di vino di troppo, i due si sarebbero lasciati andare alla passione scambiandosi un bacio dietro la tenda del confessionale del Grande Fratello Vip 2. Le indiscrezioni sarebbero sono state confermate da Alfonso Signorini che, nel corso dell’ultima puntata di Matrix Chiambretti, ha rivelato che tra Jeremias e Aida non c’è stato solo un bacio ma anche effusioni più pesanti. Le foto e i video di quei momenti hanno fatto il giro del web scatenando la reazione del pubblico che, esattamente com’è accaduto nel caso di Cecilia e Ignazio, hanno preso d’assalto i profili social di Belen.

LE PAROLE DI BELEN SU AIDA

Oltre a dover gestire le critiche che sta ricevendo Cecilia Rodriguez per la sua storia d’amore con Ignazio Moser, Belen, nelle ultime ore, deve rispondere anche ai commenti su Jeremias e Aida Yespica. Un utente, in particolare, ha rivolto a Belen una domanda diretta a cui la showgirl ha risposto senza alcun problema. “Ti piacerebbe come cognata una come Aida?” – ha chiesto un follower. Belen, sempre molto attiva sui social, ha deciso di rispondere e, al fan ha detto: “perché no?”. La risposta della Rodriguez ha alimentato ulteriormente i rumors su quanto accaduto tra Jeremias e Aida. Tra i due, dunque, è accaduto quando riferito da Alfonso Signorini? Sicuramente la verità verrà a galla nella puntata live del Grande Fratello Vip di lunedì 6 novembre. Ilary Blasi e Alfonso Signorini faranno ammettere la verità ai due?

© Riproduzione Riservata.