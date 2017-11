LA GIURIA/ Su Tv8 il film con John Cusack e Gene Hackman (oggi, 4 novembre 2017)

La giuria, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 4 novembre 2017. Nel cast: John Cusack, Gene Hackman e Dustin Hoffman, alla regia Gary Fielder. La trama del film nel dettaglio.

04 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Tv8

NEL CAST JOHN CUSACK E GENE HACKMAN

Il film La giuria va in onda su Tv8 oggi, sabato 4 novembre 2017, alle ore 23.00. Una pellicola del 2003 che è stata diretta da Gary Fielder mentre nel cast sono presenti attori del calibro di John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce Davison e Bruce McGill. Un cast stellare, dunque, formato da grandi star del cinema internazionale. John Cusack è un attore americano noto per i suoi ruoli in film come Dragon Blade, Il ricatto, Motel, Shangai e Maps to the stars. Dustin Hoffman è invece famoso per aver preso parte a pellicole del calibro di Giovanna D'arco, Vi presento i nostri, L'ottava nota e The program. Il film La giuria è tratto liberamente dal romanzo scritto da Jogn Grisham. Tuttavia, sono moltissime le differenze tra pellicola e libro, anche se a grandi linee la sceneggiature ne ricalca la trama. In primo luogo, se nel film il motivo che porta al processo è legato alla strage compiuta da un uomo disperato perché licenziato, nel libro sarà la moglie di un uomo morto di cancro ai polmoni ad intentare la causa contro l'azienda produttrice delle sigarette che hanno provocato il decesso del marito. Inoltre, nel film, Marlee, l'altra giurata infiltrata, è la sorella di una delle vittima della strage. Nel libro è la figlia di un uomo morto di cancro, al pari di quanto accaduto alla donna che ha intentato la causa contro l'azienda di tabacco.

LA GIURIA, LA TRAMA DEL FILM

Il licenziamento di un impiegato genera la furia omicida di quest'ultimo che, armato di pistola, irrompe del suo vecchio ufficio ed uccide tutti i suoi colleghi presenti in quel momento. Alcuni anni dopo l'accaduto, la moglie di una vittima della sparatoria cita in giudizio l'azienda produttrice della pistola utilizzata per compiere la strage. La giuria che dovrà decidere l'esito del caso è composta da dodici giudici. A sostegno della tesi della vedova c'è l'avvocato Rohr, la difesa è invece guidata dall'avvocato Fitch, incline a corrompere i giurati con ogni mezzo disponibile pur di vincere la causa. Tra i dodici giurati ci sono anche Nicholas, che convince gli altri membri della giuria a scegliere il signor Grimes come capo giurato, è Marlee, fidanzata di Nicholas. L'avvocato della difesa, Fitch, non si fida di Easter. Il suo sesto senso non sbaglia, perché Easter altri non è che un grande amico di una delle vittime di un'altra strage in cui Finch era avvocato difensore. Il suo obiettivo è quello di incastrare l'avvocato, dimostrando alla giuria le prove del suo tentativo di corruzione.

