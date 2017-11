LAURA FREDDI/ Racconta la sua gravidanza: è in arrivo una bimba... (Sabato Italiano)

Laura Freddi racconta la sua gravidanza: ospite di Eleonora Daniele su Rai 1 nella puntata di Sabato Italiano di sabato 4 novembre, gli ultimi aggiornamenti sulla bimba che nascerà

04 novembre 2017 Fabio Belli

Laura Freddi sarà ospite di Eleonora Daniele, sabato 4 novembre, nel salotto televisivo di “Sabato Italiano” su Rai 1. La showgirl nelle ultime settimane è salita alla ribalta delle cronache per la sua gravidanza: aspetta infatti una bambina dal compagno Leonardo, conosciuto cinque anni fa, quando era già quarantenne. I due non sono sposati ma convoleranno probabilmente a nozze dopo la nascita della piccola, che per ora i due chiamano “fagiolina”, anche per prendere tempo visto che la scelta per ora non coincide. Laura Freddi vorrebbe infatti chiamare Ginevra la nascitura, mentre il suo compagno preferirebbe Ludovica. Ci sarà ancora tempo per decidere, di sicuro a 45 anni Laura Freddi può essere un esempio importante per tutte quelle donne che vorrebbero diventare mamme anche in età avanzata, ma rischiano di farsi scoraggiare dalle problematiche che una gravidanza “over 40” può per forza di cose comportare.

LAURA FREDDI E LA "BATTAGLIA" PER IL NOME

In una recente intervista rilascia a Domenica Live sulle reti Mediaset, Laura Freddi ha raccontato i primi particolari della sua gravidanza: “Non è stato semplice, ho conosciuto il mio compagno a 40 anni. Un ginecologo mi ha detto che avrei dovuto fare delle cure per sistemare dei problemini. Dopo, sistemate queste cose, non mi sono dovuta accanire più di tanto. Ho scoperto di essere incinta il giorno del mio compleanno. C’erano dei segnali, ho sentito che era il momento di fare un test. Sarà una bambina. L’ho concepita un mese prima del mio compleanno”. E a dimostrazione che il nomignolo “Fagiolina” non è uno scherzo, questo soprannome è già stato ricamato sulle prime tutine della piccola, e resterà un ricordo di quando la mamma ed il papà non riuscivano a mettersi d’accordo per la scelta del nome. Le cose tra Laura e Leonardo vanno comunque a gonfie vele per affrontare insieme questo delicato momento, e come detto la nascita della piccola dovrebbe essere il preludio alle nozze tra i due, da celebrare nel giro di un anno.

LA GRAVIDANZA DI LAURA FREDDI, UN TRIONFO SUI SOCIAL

La gravidanza di Laura Freddi è stata un grande successo anche a livello social, visto che nel suo profilo Instagram la showgirl ha tenuto aggiornati i fans dell’evoluzione della gravidanza e... del pancione. Un modo, come ha spiegato Laura stessa, per sentire tangibilmente la vicinanza della gente e superare le difficoltà iniziali che una gravidanza a 45 anni comporta La piccola dovrebbe nascere a gennaio ma ha già fatto da tempo il suo esordio sui social, considerando che il profilo Instagram di Laura Freddi grazie alle foto col pancione è diventato uno dei più cliccati in assoluto, tanto da competere nei numeri con quello della influencer per eccellenza, Chiara Ferragni. A Sabato Italiano Laura Freddi racconterà dunque i nuovi aggiornamenti quando la gravidanza si sta ormai avvicinando ai sette mesi: e chissà che l’attesa svolta sul nome della bambina non possa essere proprio annunciata in trasmissione.

