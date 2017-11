LIMITE ESTREMO/ Su Rete 4 il film con Wesley Snipes e Dennis Hopper (oggi, 4 novembre 2017)

Limite estremo, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 novembre 2017. Nel cast: Wesley Snipes e Dennis Hopper, alla regia James B. Harris. La trama del film nel dettaglio.

NEL CAST WESLEY SNIPES

Il film Limite estremo va in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 novembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola d'azione del 1993 che è stata scritta e diretta da James B. Harris (Orizzonti di gloria, Rapina a mano armata, Stato d'allarme) ed interpretata da Wesley Snipes (la trilogia di Blade, Demolition man, I mercenari 3), Dennis Hopper (Easy rider, Velluto blu, Apocalypse now) e Viggo Mortensen (Captain fantastic, la trilogia de Il signore degli Anelli, La promessa dell'assassino). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Gerry Petievich. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LIMITE ESTREMO, LA TRAMA DEL FILM

Rudolph "Red" Diamond (Dennis Hopper) torna a Hollywood dopo essere stato in prigione. Con lui c'è il giovane Ronnie (Viggo Mortensen), suo ex compagno di cella. Per rimettersi in carreggiata i due decidono di organizzare una rapina. Ronnie comincia così a trafficare in soldi falsi per poter finanziare la rapina, finchè non viene scoperto dalla polizia. Il piano di Ronnie, un delinquente facilmente manovrabile nelle mani di Red, è quello di vendere del denaro falso e poi uccidere l'acquirente, in modo da recuperare il bottino. Quest'ultimo viene quindi proposto ad un altro, che subisce la stessa sorte. In questo modo i due possono rivendere la stessa partita di denaro finchè non avranno abbastanza fondi per il loro progetto principale. Tutto sembra andare bene per i due criminali, finchè non si imbattono in un acquirente particolare. Si tratta infatti di un agente sotto copertura. Ne nasce uno scontro a fuoco dove il poliziotto perde la vita. Il suo compagno Jemmy Mercer (Wesley Snipes) decide così di vendicare l'amico e mettersi sulle tracce dei due malviventi che ne hanno causato la morte. Incurante della legge e dei regolamenti, Jemmy non darà tregua ai due finchè alla memoria del suo amico non sarà stata fatta giustizia.

