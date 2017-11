LINO GUANCIALE/ "Quando guido ascolto rock indipendente inglese e americano degli Anni 80..." (Celebration)

Lino Guanciale, il re della fiction sul palco di Celebration. Protagonista di molte produzioni di successo, sarà ospite su Rai 1 della trasmissione condotta da Neri Marcoré e Serena Rossi

04 novembre 2017 Fabio Belli

Ci sarà anche Lino Guanciale tra gli ospiti della puntata di “Celebration”, in onda su Rai 1 sabato 4 ottobre in prima serata. Nella raffica di cover che gli ospiti di Neri Marcoré e Serena Rossi proporranno al pubblico, in una serata che sarà dedicata nello specifico alle canzoni d’amore, ci sarà spazio anche per un attore considerato uno dei volti emergenti della fiction italiana. Prossimamente sarà protagonista dei nuovi episodi di tre fiction di grande popolarità come “La porta rossa”, “L’allieva” e “Non ditelo al mio capo”: una passione che ha ormai affiancato quella per il teatro, come Guanciale ha raccontato di recente in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “Preferivo concentrarmi sui lavori teatrali in passato. Mi sembrava di formarmi meglio come attore e poi mi facevano paura i ritmi frenetici della tv. Ma a un certo punto con la mia compagnia abbiamo capito che serviva un investimento di popolarità, non foss’altro perché avevo 33 anni e c’era ancora richiesta da parte della tv. Sarebbe stato sciocco non approfittarne. Ed era anche uno dei miei momenti più complicati.”

LINO GUANCIALE E LA PASSIONE PER LA MUSICA

Da qui a pensare di diventare uno dei volti più amati in assoluto di un genere come la fiction televisiva, che racchiude sicuramente un numero di appassionati sempre estremamente considerevole, poteva essere forse inaspettato. Ma così è stato, con Guanciale che comunque è presente con buona ragione a “Celebration”, vista la sua grande passione per la musica: come raccontato sempre nell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “Faccio circa 100 mila chilometri l’anno. Mi piace guidare e mi sposto quasi sempre con la mia macchina. In sottofondo ascolto rock indipendente inglese e americano degli Anni 80: Joy Division, R.E.M., The Smiths… Seguo anche tanti musicisti italiani alternativi, come Brunori Sas, Vasco Brondi, Motta e gli Ex-Otago.” Insomma, un occhio anche alla musica indipendente, e chissà la sua performance sul palco di Rai 1 su cosa verterà di preciso.

