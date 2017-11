MARCO MASINI/ “Sanremo? Magari vado in vacanza” (Celebration)

Il famoso cantautore italiano Marco Masini questa sera sarà tra i super ospiti dell’ultimo appuntamento con lo show musicale Celebration in onda sulle frequenze di Rai 1.

Marco Masini

LA COVER DI ‘SIGNOR TENENTE’

A Celebration interverranno eccezionali artisti italiani ed internazionali come nel caso del cantautore fiorentino Marco Masini. Per Masini un ritorno sulla scena televisiva a conferma di un anno che lo ha visto grande protagonista a partire dalla partecipazione al Festival di Sanremo dove peraltro propose un sentito omaggio a Giorgio Faletti interpretando nella serata delle cover la sua splendida Signor tenente. A tal proposito, Masini in una recente intervista rilasciata Radio Italia ha parlato di questo pezzo che è diventato un suo singolo: “Non l'ho fatto mio, l'idea è di Giorgio e credo che sia l'idea più bella: la rappresentazione della vastità interiore che Giorgio aveva in tutte le forme artistiche. Mi sento un piccolo operaio che ha cercato di trasformare qualcosa che apparteneva agli anni Novanta in qualcosa che può essere ascoltato oggi”.

MARCO MASINI: “SANREMO? MAGARI CI RINUNCIO”

Sempre nella stessa intervista, Marco Masini si è dimostrato piuttosto evasivo circa la possibilità di rivederlo al prossimo Festival di Sanremo: “Magari vado in vacanza, febbraio è un ottimo momento perché c'è Sanremo e quindi se non sei lì non fai altro. Non lo so, sicuramente sto continuando a scrivere, sto ultimando in questi giorni il mio nuovo studio di produzione, quindi sono un po' fermo sotto questo aspetto però la voglia di scrivere e di esternare certe emozioni, che provo quotidianamente e fermo nel registratore o su un foglio di carta, non manca mai. C'è voglia di sperimentare ancora”. Quindi l’artista toscano ha ammesso di essere reduce da un ottimo anno ma di non essere sicuro che ci possa essere anche un tour invernale: “Un tour invernale? Non lo so. Per adesso sto realizzando tutta la fase promozionale, per cercare di far arrivare un po' a tutti le emozioni che abbiamo vissuto in questo tour meraviglioso, che mi ha regalato anche tante responsabilità di fronte a generazioni nuove che hanno cantato e urlato con me. Questo per me è stato un anno bellissimo che mi ha confermato che quando si sta insieme ci si emoziona molto di più”.

