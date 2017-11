MICHELLE HUNZIKER/ Prigioniera di una setta per 5 anni: ecco perché è finita con Eros Ramazzotti (Verissimo)

Michelle Hunziker, oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ripercorre le tappe dolorosissime della sua prigionia in una setta, dalle regole alla rottura con Eros.

04 novembre 2017 Emanuela Longo

Michelle Hunziker e la rivelazione sulla setta (Instagram)

In una intervista al Corriere della Sera, Michelle Hunziker (oggi ospite a Verissimo) ha rotto finalmente il silenzio su un periodo molto lungo e doloroso che ha caratterizzato la sua vita e che fino a questo momento era rimasto oscuro ai più. Un periodo buio che la showgirl svizzera è riuscita con enorme fatica a lasciarsi definitivamente alle spalle ma che ha deciso di rendere pubblico al fine di lanciare un messaggio di speranza ed un appello ai ragazzi di oggi, i quali potrebbero inciampare nell'errore da lei commesso, quello di crede in falsi "maestri" e di allontanare i propri affetti per seguire strade sbagliate. La Hunziker ha raccontato della sua "prigionia" all'interno di una setta, durata ben cinque anni. Tutto ebbe inizio tre anni dopo la nascita di Aurora, la figlia avuta da Eros Ramazzotti, all'epoca suo compagno. Era felice, eppure in lei c'era qualcosa che non andava e che venne fuori con una inspiegabile perdita di capelli. Su consiglio di Franchino Tuzio, suo manager scomparso di recente, si rivolse a Clelia, una pranoterapeuta che in breve tempo divenne anche sua amica. Grazie alle sue sedute Michelle iniziò poco alla volta a stare meglio e allo stesso tempo a confidarsi con la donna, anche su fatti e dolori privatissimi che avevano a che fare con il padre alcolizzato, dal quale la showgirl si era allontanata sebbene la sua mancanza le scavasse dentro. Da qui il suggerimento di Clelia di andare da lui e riappacificarsi. "Mi ha fregato così, restituendomi l’amore di mio papà. Avrebbe potuto dirmelo uno psicologo, ahimè mi sono imbattuta in lei", racconta Michelle che spiega come dopo la morte del genitore, a sostenerla c'è ancora Clelia.

MICHELLE HUNZIKER, L’INGRESSO NELLA SETTA E L’ALLONTANAMENTO DEGLI AFFETTI

Lei giovanissima e inesperta, Clelia un "fiore pericolosissimo": fu questo a mettere le due donne sulla medesima strada dalla quale Michelle Hunziker fece fatica ad uscirne. La donna iniziò a farle il lavaggio del cervello instillandole concetti come purezza, falsità ed energie negative dalle quali liberarsi: "Guarda caso, secondo lei, ne ero circondata: la colf, l’autista...", racconta la showgirl e conduttrice. Il loro legame si intensificò fino a giungere alla partecipazione di cene nel corso delle quali venivano "canalizzate" le energie dei defunti e di spiriti elevati. Il tutto faceva parte di un piano ben preciso in cui l'adepto avrebbe dovuto poco alla volta allontanarsi dai suoi affetti per rendersi indipendente. Fu così che anche le chiamate della madre venivano filtrate dalla setta, il matrimonio con Eros iniziava ad andare in crisi e Michelle restava sempre più sola. Contemporaneamente il lavoro registrava enormi successi e, secondo Clelia, questo era solo merito del suo percorso intrapreso. La Hunziker riesce a lasciare la setta solo nel 2006, ma anche le fasi successive non furono semplici in quanto la showgirl svizzera dovette fare i conti con le umiliazioni, le domande e quella sensazione di aver oltrepassato il limite. Gli attacchi di panico si susseguirono lasciandole quella sensazione di morte imminente. Dopo la sua uscita trovò una guida spirituale che le diede un aiuto importante nel ricostruire la sua vita.

LA FINE DEL MATRIMONIO CON EROS RAMAZZOTTI

Michelle Hunziker ha deciso di aprire il suo cuore e di rendere pubblica una fase dolorosissima della sua vita. Lo ha fatto in una intervista ma anche in un libro ed oggi lo farà anche nel corso della sua ospitata nella trasmissione Verissimo. Al cospetto di Silvia Toffanin ripercorrerà le tappe dolorose della sua prigionia nella setta, alla quale addebita la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. "Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Eros mi ha messo davanti alla scelta 'o me o loro' io ho scelto loro". Un bivio doloroso, di fronte al quale la bella Michelle non è riuscita a compiere la scelta giusta in quel momento. Alla padrona di casa della trasmissione ha spiegato come sarebbe entrata nel "clan" di Clelia senza neppure rendersene conto, rischiando di perdere davvero tutti i suoi affetti dai quali la tennero per anni lontana. "Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni", racconta. Poi rivela le ferree regole della setta e le perdite anche economiche alle quali è andata incontro, fino alla decisione di allontanarsi, accompagnata però dalla paura di morire a causa delle minacce di Clelia.

