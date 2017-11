MIRIANA TREVISAN / Le accuse contro Giuseppe Tornatore: "Cominciò a baciarmi collo e orecchie"

Miriana Trevisan racconta i particolari delle molestie subite circa vent'anni prima da Giuseppe Tornatore e da altri potenti uomini del mondo del cinema e dello spettacolo.

04 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il caso Weinstein scoppiato negli Stati Uniti ha messo in discussione il mondo dorato del cinema e dello spettacolo, confermando delle abitudini abbastanza diffuse anche in Italia. Sulla questione è recentemente intervenuta anche Miriana Trevisan, la showgirl balzata alle cronache grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai e successivamente divenuta velina a Striscia la notizia. Qualche giorno fa la napoletana aveva raccontato sul sito Linkiesta la sua brutta esperienza avuta con Giuseppe Tornatore circa vent'anni prima. È tornata sull'argomento in un'intervista rilasciata a Vanity Fair nella quale ha parlato delle molestie che ha subito da parte del regista Premio Oscar: "Andai negli uffici di Giuseppe Tornatore. Era un appuntamento che mi aveva organizzato il mio agente. Non era un provino, ma un primo incontro in vista di un film in lavorazione, La leggenda del pianista sull’Oceano. C’era una segretaria che mi accolse ma poi se ne andò. Rimanemmo soli". Miriana Trevisan ha quindi aggiunto: "Dopo qualche tranquilla chiacchiera sul film, quando ci stavamo salutando, il regista mi chiese di uscire con lui quella sera per andare a mangiare una pizza. Io risposi che avevo già un impegno, lo ringraziai e mi alzai per andarmene. Lui mi segui fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via".

Le accuse di Miriana Trevisan a Giuseppe Tornatore

Nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, Miriana Trevisan ha precisato di non riuscire a dimenticare quanto accaduto con Giuseppe Tornatore e la sua espressione dopo il rifiuto: "Ero entrata sentendomi una principessa, a un passo da un sogno che si realizzava, pensavo -forse farò un film con un regista premio Oscar- e sono uscita sentendomi uno straccio. Non riesco a dimenticarmi il suo sguardo: incantato al mio ingresso, pieno d’odio mentre uscivo. Come se avesse scoperto che il giocattolo erotico aveva la batteria scarica. Mamma, quanto ho pianto". Non è stata questa la brutta esperienza dell'ex velina che ha dovuto fare i conti anche con altre brutte avventure con pezzi grossi del mondo del cinema o dello spettacolo: "Siamo in un piccolo studio, lui mi ripete che sono adatta per il cinema, che conosce Tizio e Caio, che lui mi potrebbe aiutare. Poi cambia discorso e mi domanda come va la mia vita sessuale, che cosa faccio con il mio fidanzato e altre indiscrezioni del genere. Io non rispondo, ma lui esce dalla scrivania, mi si avvicina e cerca di infilarmi la lingua in bocca. Io mi allontano". Nessuna critica è stata da lei mossa invece contro Striscia la notizia o Non è la Rai, da lei considerati ambienti gentili e professionali.

