Oroscopo di oggi 4 novembre 2017, Paolo Fox a LatteMiele

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 4 novembre 2017 per Bilancia, Acquario, Pesci, Capricorno, Cancro, Toro, Sagittario, Vergine e gli altri segni.

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 4 NOVEMBRE 2017

E' ora il momento di andare ad analizzare segno per segno l'oroscopo di oggi, sabato 4 ottobre 2017, di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali Leone e Pesci. Il Leone si sente sprecato per le grandi potenzialità che ha e che qualcuno stenta a riconoscergli. Nel profondo del cuore c'è una profonda agitazione dovuta ad interferenze in amore, nella famiglia e negli affari lavorativi. Qualcuno tra i Pesci proprio oggi ufficializzerà una storia. Chi si mette in gioco adesso riceverà i suoi frutti e una bella notizia entro il mese di dicembre. Non bisogna sottovalutare gli incontri che ora sono molto importanti. C'è un po' di ansia, agitazione per una persona cara che ha avuto bisogno di questi negli ultimi tempi. Si può trovare forza riuscendo ad avvicinarsi a questa che magari ora non riesce più a chiedere aiuto anche per la paura di disturbare.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. E' una giornata di recupero interessante per un Ariete che è pronto a fare colpo. Alcuni sono un po' sotto pressione perché stanno iniziando un nuovo lavoro oppure stanno per incontrare un rischio. C'è anche da sottolineare che i nati sotto questo segno di fronte alle complicazioni hanno sempre voglia di reagire con decisione e con la testa. Sale il Cancro che è il segno più forte in questo mese di novembre. Spesso però ci si concentra un po' troppo sul lavoro e si lasciano da parte i sentimenti che possono regalare qualcosa di importante. C'è però una predisposizione importante per cercare sempre e comunque di essere in favore di chi agisce in maniera diretta. Il Leone si sente sprecato di fronte a grandissime potenzialità che non si riescono a sfruttare. C'è agitazione per il fatto che ci siano interferenze in amore da parte della famiglia degli affari professionali.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Torniamo ad analizzare l'oroscopo per la giornata di oggi, sabato 4 novembre 2017, seguendo quanto raccontato da Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il segno del Toro è tra i più stanchi di questo periodo. Non si riesce a trovare tranquillità, c'è bisogno di vivere un periodo di vacanza che possa finalmente ristabilire quali sono le priorità. Nell'ultimo periodo il Sagittario ha vissuto un grosso carico di stress e per questo si sente un po' in debito d'ossigeno e con la necessità di recuperare energia. Non ci si deve stancare ulteriormente e bisogna fare attenzione allo stato fisico. L'Acquario è messo sotto accusa, deve affrontare un test non semplice in cui si imbatte. C'è grande capacità di produrre, ma a volte stancarsi troppo non porta ad ottenere il massimo. La qualità paga sempre e comunque, per questo si deve evitare di trovarsi a vivere le cose di fretta e magari applicarsi di più in quello che si fa.

