PALOMBELLA ROSSA/ Su La7 il film con Nanni Moretti e Silvio Orlando (oggi, 4 novembre 2017)

Palombella rossa, il film in onda su La7 oggi, sabato 4 novembre 2017. Nel cast: Asia Argento e Silvio Orlando, alla regia Nanni Moretti. La trama del film nel dettaglio.

04 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film Palombella rossa va in onda su La7 oggi, sabato 4 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola comica che è stata diretta e interpretata da Nanni Moretti nel 1989. Nel cast figurano alcuni volti noti del cinema italiano come Asia Argento e Silvio Orlando, accanto a Marco Messeri, Luisanna Pandolfi, Alfonso Santagata e Claudio Morganti. Gran parte delle scene di Palombella Rossa sono state girate ad Acireale e la trama è fondamentalmente incentrata attorno al panorama politico italiano di fine anni Ottanta. Il protagonista che perde la memoria è in realtà metaforicamente associato al contesto in cui la sinistra italiana agiva in quegli anni, priva di un'identità ben delineata ed alla ricerca di nuovi equilibri ideologici. Il personaggio immaginario di Michele Apicella è stato impiegato ed interpretato in altri quattro film diretto dallo stesso Nanni Moretti. Proprio per questo motivo può essere definito come un vero e proprio alter ego cinematografico dell'attore-regista. Nel cast degli attori secondari è presenta anche Imre Budavari, un noto giocatore di pallanuoto che ha interpretato se stesso. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PALOMBELLA ROSSA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Michele Apicella, interpretato da Nanni Moretti. L'uomo fa parte del Partito Comunista Italiano ed a causa di un gravissimo incidente in auto ed in seguito ad una lunga convalescenza, perde irrimediabilmente la memoria. Nel corso di una complessa e combattuta partita di pallanuoto, Michele cercherà di raccapezzarsi, ritrovando la propria identità ed i ricordi della sua vita, ormai completamente sfumati. Nel corso del match cercherà di chiarirsi le idee ma la presenza di ricordi poco chiari gli impedirà di riconoscersi in quella nuova realtà a cui non sente di appartenere. È evidente la metafora che il regista ha voluto edificare tra la situazione esistenziale del protagonista e il momento di crisi ideologica attraversato dalla sinistra italiana durante il periodo storico in cui il film è stato girato.

