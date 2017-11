RENZO ARBORE/ Da L'altra Domenica a Bandiera gialla, le sue invenzioni geniali (Celebration)

Il famoso conduttore, cantante e attore Renzo Arbore questa sera sarà tra i super ospiti dell’ultimo appuntamento con lo show musicale Celebration in onda su Rai 1.

04 novembre 2017 Francesca Pasquale

Renzo Arbore, Celebration

80 ANNI DI SUCCESSI

Una puntata di Celebration in cui sono attesi nomi altisonanti del mondo dello spettacolo italiano come nel caso di Renzo Arbore cantante, conduttore televisivo e radiofonico nonché attore. Un personaggio che ha letteralmente fatto la storia dello spettacolo regalando agli italiani nel corso dei decenni tantissime trasmissioni di successo, pezzi memorabili e soprattutto tanto tanto divertimento. Nello scorso mese di giugno Arbore ha festeggiato i propri primi 80 anni d’età ricevendo tantissimi auguri ed omaggi da parte di tanti artisti con cui ha collaborato come nel caso di Nino Frassica oppure con cui ha avuto esperienze di vita insieme come Mara Venier. Tra le sue ‘invenzioni’ più apprezzate L’altra domenica, Cari amici vicini e lontani, Quelli della notte, Indietro tutta! senza dimenticare le trasmissioni radiofoniche Bandiera Gialla e Alto gradimento.

RENZO ARBORE, AL PALAEVANGELISTI DI PERUGIA PER L’ULTIMO DELL’ANNO

Renzo Arbore assieme all’Orchestra Italiana, sarà protagonista del capodanno di Perugia nell’ambito della manifestazione Live in Umbria. L’artista di origini pugliesi che si esibirà per l’occasione al PalaEvangelisti, saprà deliziare il pubblico presente con una performance di ben 3 ore: “La scaletta del concerto coniuga il nuovo e l’antico suono di Napoli: voci e cori appassionati, girandole di assoli strumentali, un’altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della musica napoletana che evocano albe e tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d’amore. Al suono di ‘Reginella’, ad esempio vedo il pubblico (di tutto il mondo) cantare a squarciagola il ritornello di questo celebre brano e, magicamente, farsi trasportare proprio là (a Napoli) nella terra da dove quelle emozioni sono partite”.

