RITA PAVONE/ Video, uno splendido duetto con Mika (Verissimo)

La cantante e attrice Rita Pavone è tra gli ospiti che questo pomeriggio arricchiranno il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

04 novembre 2017 Francesca Pasquale

Rita Pavone a Verissimo

IL DUETTO CON MIKA SULLE NOTE DI ‘FORTISSIMO’

Tra i tanti ospiti che questo pomeriggio saranno protagonisti nel consueto appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo presentato da Silvia Toffanin, spicca la celebre cantante ed attrice Rita Pavone. Per la Pavone non si tratta dell’unica ospitata televisiva di questa settimana in quanto ha ulteriormente arricchito lo show di Rai 2, Stasera Casa Mika che ha visto grande mattatore il cantante britannico di origini libanesi Mika. I due artisti hanno dato vita ad un meraviglioso duetto sulle note di una delle più belle canzoni di Rita Pavone, Fortissimo. La cantante italiana è apparsa da un cuore rosso intonando alcune strofe della canzone raccogliendo immediatamente il caloroso applauso da parte del pubblico presente in studio. Un’esperienza bellissima per la quale la Pavone ha voluto ringraziare pubblicamente lo stesso cantante britannico con un post pubblicato sui social nel quale si legge: “QUANDO CI SI TROVA A LAVORARE CON QUALCUNO CHE SENTIAMO ASSOMIGLIARCI, NON PUO' CHE USCIRE CHE QUALCHE COSA DI BELLO. GRAZIE MIKA. TVB. RITA”. Clicca qui per vedere il duetto Mika – Pavone su Rai 2.

RITA PAVONE: TALENT? MEGLIO DI UN RITORNO IN POLITICA...

Rita Pavone giudice ad un talent show? L'ipotesi non dispiace affatto alla cantante, che però non ha mai ricevuto una proposta di questo tipo. Eppure la sua esperienza potrebbe risultare preziosa per i giovani: «Darei veri consigli», aveva assicurato Rita Pavone in una recente intervista al Corriere della Sera. «Sono tanto concentrati sul look e si dimenticano cosa conta: non puoi fare l'attore senza guardarti tutti i film del passato», aveva spiegato la cantante. Meglio un talent che tornare in politica comunque: Rita Pavone non ci pensa proprio a diventare senatrice a vita: «Per carità! E poi dopo la mia candidatura alle Europee sto alla larga dalla politica». Tornando indietro infatti non si ricandiderebbe come nel 2006 nella lista "Per l'Italia nel Mondo": «Mi feci convincere da Mirko Tremaglia. Avrei voluto correre in Sudamerica e invece mi ritrovai nella Ripartizione Europa... E comunque no, ho capito che la politica è solo un dare e avere, non c’è sincerità. Però feci bellissimi incontri, come con gli ex minatori del Belgio».

IN QUEL ‘SABATO SERA’ DEL 1967

Rita Pavone in questi giorni sui social network ha voluto condividere con i propri fan una performance offerta sulle note di Questo nostro amore durante una puntata del 1967 dello storico programma Sabato sera per la regia di Antonello Falqui. Nel post la Pavone ricorda a proprie parole quale fosse l’atmosfera di quel periodo e l’impegno professionale al fianco di Mina: “E' il 1967. RAI1. Il programma è " SABATO SERA "con la regia di Antonello Falqui e condotto da Mina. Insieme, Mina ed io, abbiamo poco prima dato vita ad un numero musicale piuttosto singolare con il solo ausilio delle percussioni."QUESTO NOSTRO AMORE " che porta la firma di Luis Enriquez Bacalov per la musica e l' arrangiamento e con il testo di Lina Wertmuller, era il leit-motiv del film "NON STUZZICATE LA ZANZARA", ancora con Giancarlo Giannini e la celebrity new entry Giulietta Masina nel ruolo di mia madre. E con questa canzone io vinsi quell'anno e per la seconda volta il " Cantagiro”. Clicca qui per vedere il video.

