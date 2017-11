SERENA ROSSI/ “Il matrimonio? Lo sogno ma..” (Celebration)

Ultima puntata Celebration, il programma musicale condotto nella prima serata del sabato di Rai Uno condotto da una splendida Serena Rossi al fianco di Neri Marcorè.

04 novembre 2017 Francesca Pasquale

Serena Rossi, Celebration

“IL MATRIMONIO? È NEI MIEI SOGNI”

Questa sera su Rai 1 va in onda l’appuntamento conclusivo dello show musicale Celebration presentato da Serena Rossi e Neri Marcorè. Una avvincente ed emozionante avventura nella storia della musica che ha messo in risalto soprattutto le qualità dell’artista napoletana che ha dimostrato di non essere soltanto una ottima attrice ma anche conduttrice e showgirl di talento. Probabile che nel prossimo futuro della Rossi ci possano essere altre conduzioni di trasmissioni in prima serata. A proposito di futuro, per il momento non sembra essere stato messo in preventivo il matrimonio con il suo compagno Davide Devenuto. Infatti in una recente intervista rilasciata al settimanale Intimità, Serena Rossi ha rimarcato: “Da buona femmina napoletana il matrimonio lo sogno, ma richiede tanta organizzazione anche quello, inoltre Davide e io ci sentiamo già una famiglia. La famiglia è laddove c'è amore e nella nostra ce n'è veramente tanto. Poi... vedremo: le nozze non le escludo”.

SERENA ROSSI: SECONDO FIGLIO? SI MA NON ORA

Nella stessa intervista rilasciata al settimanale Intimità, Serena Rossi ha parlato circa la possibilità di ‘mettere in cantiere’ un secondo figlio ammettendo che ciò rientra nei suoi progetti ma non sembra essere questo il momento migliore. Nello specifico l’artista napoletana ha rivelato: “È nei sogni. Con calma lo faremo, solo che Diego continua a svegliarsi un paio di volte a notte. L'allatto ancora, ma non credo che si svegli perché ha fame: vuole le coccole. Sta anche mettendo i dentini, per cui è un po' agitato. Da quando siamo tornati dalle vacanze dorme nella sua stanzetta, di fronte alla nostra. Ma io, come credo gran parte delle mamme, ho il radar incorporato: lo sento un secondo prima che si svegli, è una cosa incredibile. Già, il sonno non è più profondo come un tempo e mai più lo sarà. Ecco perché dico 'Il secondo figlio? Aspettiamo, che è meglio'”.

© Riproduzione Riservata.