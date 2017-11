Stefania Nobile a Uomini e Donne?/ La figlia di Wanna Marchi chiede aiuto a Maria De Filippi!

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi cerca l'amore e chiede aiuto a Maria De Filippi: "Fammi partecipare a Uomini e Donne". Arriva lo scoop di Alberto Dandolo

04 novembre 2017 Anna Montesano

Stefania Nobile a Domenica Live

Che Uomini e Donne sia uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano è cosa ben chiara. Sono tante le coppie nate nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, sia per il trono giovane che per quello Over. Ecco perchè capita spesso che la conduttrice riceva richieste da personaggi anche noti affinchè li aiuti a trovare l'amore. È proprio questo quello che è accaduto con Stefania Nobile, almeno stando a quello che viene svelato nel settimanale Oggi dal giornalista Alberto Dandolo. Si legge infatti: "Stefania Nobile, 52 anni, figlia di Wanna Marchi, è single e avverte il peso della solitudine. Tramite Oggi, ha lanciato un appello a Maria De Filippi: «Aiutami a trovare l'uomo della mia vita». Sarà arruolata a Uomini e Donne?".

UNA RICHIESTA INASPETTATA PER MARIA DE FILIPPI

La figlia di Wanna Marchi, così come sua madre, è un volto televisivo molto discusso per il suo passato caratterizzato da problemi con la legge. Ad oggi madre e figlia hanno scontato la loro pena e sono pronte a rilanciarsi nel mondo dello spettacolo. Lo scorso anno infatti si parlava della loro partecipazione all'Isola dei Famosi saltata poi all'ultimo minuto e dopo grandi critiche da parte del pubblico a casa, contento del fatto che fossero state escluse. Stando alle indiscrezioni di Dandolo, ora Stefania Nobile sarebbe pronta a trovare l'amore, magari, proprio nello studio del Trono Over di Uomini e Donne. Che Maria De Filippi accetti di includerla nel parterre femminile? Chissà...

