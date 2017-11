Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sono lasciati/ Riavvicinamento in atto tra il ballerino e Belen?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si solo lasciati. A Verissimo la conferma che tra il ballerino e la fashion stylist è finita: riavvicinamento a Belen Rodriguez?

04 novembre 2017 Anna Montesano

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Il settimanale Spy lo aveva annunciato nel numero in edicola questa settimana eppure la conferma ufficiale è arrivata nei giri di Valzer di Verissimo: tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è finita. Una storia la loro nata la scorsa estate a Ibiza grazie ad un amico comune e tenuta segreta dal ballerino e la fashion stylist, che hanno preferito non esporre al pubblico questa relazione. Fughe romantiche, weekend d'amore per i due piccioncini eppure tutto, a quanto pare, si è già concluso, anche se le ultime news parlavano addirittura di possibili nozze per i due. Il settimanale Nuovo ha infatti pubblicato delle foto di Stefano e Gilda a spasso per Milano e in grande sintonia, tanto da ipotizzare che la storia d'amore tra i due stesse procedendo a gonfie vele.

STEFANO ANCORA INNAMORATO DI BELEN?

La notizia della rottura data dal settimanale Spy è stata però confermata quest'oggi a Verissimo. Nei consueti giri di valzer finali, è stato mostrato un filmato di Stefano insieme a suo figlio Santiago in giro per Milano e con una meta be precisa: casa di Belen. È proprio durante la visione di queste immagini che arriva la conferma: "Tra Stefano e Gilda è finita". Il ballerino si starebbe concentrando solo sul lavoro e sul piccolo Santiago anche se si torna a parlare di un netto riavvicinamento all'ex moglie Belen Rodriguez. Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di fiamma, anche se la Rodriguez al momento continua ad avere occhi solo per Andrea Iannone.

