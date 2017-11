Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono lasciati? / Video, la conferma arriva a Pomeriggio 5: "No comment"

Dopo le continue voci di crisi e un presunto tradimento perdonato da parte di Tina Cipollari sembra proprio che per lei e Chicco Nalli sia arrivato il momento di dirsi addio

04 novembre 2017 Hedda Hopper

Tina Cipollari e Chicco Nalli

"Posso fare quello che voglio e no comment", questa è la risposta incriminata andata in scena ieri a Pomeriggio 5 quando Barbara D'Urso ha fatto notare a Kikò Nalli di allargarsi sempre troppo con le ospiti e le donne alle quali cambia il look. Proprio nella puntata di ieri pomeriggio, come ogni venerdì, è arrivato il momento di Kikò Nalli e della sua ospite, l'ex gieffina Floriana, ma prima di presentare il suo nuovo look, il parrucchiere e marito di Tina Cipollari, ci ha tenuto a complimentarsi con le sorelle Vella, ex gieffine, che da poco si sono rifatte il seno in diretta social e tv. Kikò si è complimentato con loro a nome di tutti gli uomini che sicuramente apprezzeranno il loro nuovo aspetto. E' proprio in questo momento che Barbara D'Urso interviene richiamandolo all'ordine e invitandolo a no fare il provolone con le ospiti visto che è sposatissimo con l'opinionista di Uomini e donne. La risposta di Kikò? "Posso fare quello che vogliono e no comment".

LA PRESUNTA RIVELAZIONE DEL MARITO DI TINA CIPOLLARI

E' stata proprio questa risposta a mandare in crisi i fan di Tina Cipollari e della coppia che da anni ormai forma con il marito. Tutti sono pronti a scommettere che proprio questa sia la conferma che aspettavano da tempo dopo le voci di rottura e crisi tra i due. Dopo un presunto tradimento da parte di lui, la vita dedicata ai figli da parte di lei, sembra che per Tina Cipollari e il marito non ci sia più un futuro. Proprio nelle scorse settimane, l'opinionista aveva smentito la crisi con il marito ma quello che ieri ha detto in diretta tv sembra proprio essere una conferma del contrario. Solo una frecciatina alla moglie rea di aver rivisto un suo ex a Uomini e donne o la conferma della fine del suo matrimonio? Ai posteri l'ardua sentenza a noi il video del suo intervento che potete vedere cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.