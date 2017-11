Tomaso Trussardi/ Il marito di Michelle Hunziker: a tre anni dal matrimonio amore a gonfie vele

Tomaso Trussardi, amministratore delegato del settore produttivo dell'omonima casa di moda italiana, ha da poco festeggiato tre anni di matrimonio con Michelle Hunziker...

04 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Tomaso Trussardi (Facebook)

Nel mese di ottobre, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno festeggiato il terzo anniversario di matrimonio con una cena a lume di candela. L'evento è stato reso noto dalla stessa conduttrice, che con un post pubblicato sui social ha lasciato i suoi auguri al marito ricordando il giorno che tre anni fa li ha uniti per sempre: "...e soprattutto il 10 ottobre di 3 anni fa, mi sono unita a te... sotto il cuore portavo la piccola Celeste, in mano il bouquet e un momento dopo Aurora con Sole per mano ci portavano gli anelli. Indelebile questo ricordo dentro di me. Ti amo @therealtrussardigram... to be continued". La coppia, oggi, ha due figlie, Celeste e Sole, rispettivamente di quattro e due anni. Una famiglia, la loro, che appare serena e che solo oggi ha dato alla conduttrice il coraggio di aprirsi e rivelare, nel libro dal titolo "Una vita all'apparenza perfetta", il dolore del periodo vissuto in balìa di una setta.

TOMMASO TRUSSARDI: CHI E' IL MARITO DI MICHELLE HUNZIKER

Tomaso Trussardi, amministratore delegato del settore produttivo dell'omonima azienda, nasce a Bergamo il 6 aprile 1983. Ha due sorelle, Gaia e Beatrice, e deve il suo nome (con una sola "m") proprio alla scelta fatta da quest'ultima. Volto del profumo Trussardi uomo, nel 2014 ha sposato la conduttrice Michelle Huziker, con la quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste. In una intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Grazia, Tomaso Trussardi ha svelato alcuni dettagli sul suo fidanzamento con Michelle Hunziker: "All’inizio della nostra storia, quella spaventata era Michelle, era in paranoia per i paparazzi, voleva proteggermi. Era un vero assedio, ci è capitato di avere dieci macchine sotto casa, il primo bacio davanti ai fotografi ce lo siamo dati perché ci lasciassero in pace. Ma va bene, se la prendi male è peggio". Nelle sue parole, anche il ricordo del suo primo incontro con la Hunziker: "Non l’avevo mai considerata una potenziale fidanzata; l’avevo già incontrata dieci anni fa, ma, all’epoca, io avevo 19 anni, era impensabile".

