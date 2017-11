Tu sì que vales 2017/ Anticipazioni e diretta: la prima puntata senza Alessio Sakara (4 novembre)

Tu sì que vales 2017, puntata 21 ottobre: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni tornano al timone del talent show. I talenti della scuderia Scotti sono i più attesi.

04 novembre 2017 Redazione

Tu sì que vales

Nuovo appuntamento con Tu sì que vales 2017. Oggi, sabato 4 novembre, alle 21.10 su canale 5, va in onda la sesta puntata del talent show di canale 5, campioni d’ascolti ogni settimana. Il quinto appuntamento di Tu sì que vales 2017 è stato seguito 5.453.000 spettatori pari al 28.8% di share conquistando lo scettro di programma più visto della serata. Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni sono pronti a condurre il primo appuntamento senza Alessio Sakara che ha lasciato il programma per prepararsi al meglio per la finale di MMA che si terrà il 9 dicembre 2017 a Firenze. Sul palco di Tu sì que vales, anche questa sera, si presenteranno cantanti, ballerini, acrobati, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori e straordinari talenti di diverse discipline. Immancabili, poi, i talenti della scuderia di Gerry Scotti che gareggiano in un circuito a parte al termine del quale verrà assegnato il premio di “Tu Si Que No Vales”. A giudicare tutte le esibizioni c’è la giuria tecnica formata da Rudy Zerby, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. La giuria popolare, invece, è guidata dall’immancabile Mara Venier.

L’ADDIO DI ALESSIO SAKARA

Dopo cinque puntate in cui si è emozionato e divertito condividendo con il pubblico di Tu sì que vales i suoi sentimenti dimostrando che, dietro l’aspetto rude si nasconde un animo buono e sensibile, Alessio Sakara si è congedato dal pubblico del talent show di canale 5 per allenarsi e arrivare in perfetta forma alla finale MMA del prossimo 9 dicembre. “Con molto dispiacere lascio il programma. Per me è un onore stare qua, cerco sempre di apprendere, qui ho appreso dai talenti, dalle loro storie, da voi che siete i grandi, ho avuto l’onore di stare con i grandi, sono cresciuto. Un lottatore di MMA che conduce il sabato sera con i grandi? È una cosa quasi impossibile. Grazie al mio amico Martin e a Belén, sono stato l’uomo più invidiato d’Italia”, ha detto Alessia Sakara che, dopo l’esperienza come conduttore di un programma di grande successo ha cinque milioni di tifosi in più pronti a sostenerlo per il grande appuntamento sportivo che lo attende.

